LG, "Çekilebilir Ekranlı Telefon" Üzerinde Çalışıyor

LG, döndürülebilir ekranlı Wind 5G'den sonra bu kez de "çekilebilir ekranlı" telefon üzerinde çalışıyor.

  • Ercan Uğurlu
LG'nin "Çekilebilir Ekranlı" Telefonu Sızdı!

LG, birbirinden deneysel akıllı telefon tasarımlarına imza atmasıyla ünlü. Şirket daha önce katlanabilir akıllı telefon görünümde olan, fakat bunu gerçek anlamda kılıf şeklinde 2 katlanabilir ekran ile çözen V50 ThinQ 5G'i duyurmuş ve bu geçen ay da dönen ekranlı LG Wing 5G'yi piyasaya sürmüştü. Yeni gelen haberlere göre ise Güney Koreli şirket LG Wing türevi modelleri geliştirmeye devam edecek gibi görünüyor. Ancak yine farklı bir formda.

Ortaya çıkan yeni patent örneğine göre LG bu defa yana doğru açılan, kızaklı bir ekran tasarımı üzerinden çalışıyor. LG'nin bahsi geçen yeni telefonu, daha geniş bir ekran kullanmak istediğinizde her 2 yanından tutup çekebileceğiniz bir telefon olacak gibi.

Uzatılabilir ekran bölümleri, katlanabilir ekranlı telefonların aksine telefonun kasası içinde gizleneceği için çok fazla yer tutmayacak ve böylece cihaz katlanabilir telefonlar kadar kalın olmayacak. Elbette bu şimdilik kağıt üzerinde yer alan çizimlerden ibaret.

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