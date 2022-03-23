Hangi Samsun Galaxy'ler Android 13 Alacak? İşte Eksiksiz Tam Liste...

Android 12 artık 100 milyondan fazla Samsung müşterisi tarafından kullanılabiliyor. Daha da fazla cihaz en son Android ve One UI sürümlerini almaya devam ederken, Google arka planda Android 13 üzerinde de çalışıyor.
İlk Android 13 Developer Preview derlemesi Şubat ayında piyasaya sürüldü, ancak o sırada herhangi bir Samsung telefon veya tablet için kullanıma sunulmamıştı. Yine de, Android 13'ün gelecekteki genel sürümlerine, muhtemelen One UI 5.0 olarak adlandırılacak yeni bir One UI sürümünün eşlik edeceğini tahmin etmek yanlış olmaz.
Samsung'un ürün yazılımı güncelleme politikaları sayesinde, yaklaşan Android 13 / One UI 5 güncellemesi için hangi Galaxy akıllı telefonların ve tabletlerin uygun olduğu konusunda oldukça iyi bir fikre sahibiz. Aşağıdaki listeler güncellemeyi alması muhtemel Samsung cihazlarını gösteriyor.
Android 13 / One UI 5 Alacak Galaxy Telefon ve Tabletler
Galaxy S serisi
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy S21+ (LTE/5G)
- Galaxy S21 (LTE/5G)
- Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy S20+ (LTE/5G)
- Galaxy S20 (LTE/5G)
- Galaxy S20 FE (LTE/5G)
- Galaxy S10 Lite
Galaxy Note serisi
- Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy Note 20 (LTE/5G)
- Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z Serisi
- Galaxy Z Fold 2 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A53
- Galaxy A33
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A71
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A52
- Galaxy A52 5G
- Galaxy A52s
- Galaxy A72
- Galaxy A Quantum
- Galaxy Quantum 2
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A03s
- Galaxy A12 / A12 Nacho
- Galaxy A32
- Galaxy A32 5G
- Galaxy A22
- Galaxy A22 5G
- Galaxy A23
- Galaxy A13
- Galaxy A03
Galaxy M serisi
- Galaxy M42 5G
- Galaxy M12
- Galaxy M62
- Galaxy M01
- Galaxy M22
- Galaxy M31
- Galaxy M32
- Galaxy M32 5G
- Galaxy M52 5G
- Galaxy M33
- Galaxy M23
Galaxy F serisi
- Galaxy F42 5G
- Galaxy F62
- Galaxy F12
- Galaxy F22
- Galaxy F23
Galxy Xcover serisi
- Galaxy Xcover 5
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
- Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
- Galaxy Tab S7 FE
- Galaxy Tab S6 5G
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
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