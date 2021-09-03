Hangi Samsung Galaxy Telefonlar Android 12 Alacak? İşte Tam Liste...

Samsung Galaxy kullanıcıları, merakla Android 12 güncellemesini bekliyor. Tabii ki Android 12 dendiğinde, akla hemen One UI 4.0 da geliyor. Yeni arayüz One UI 4.0 Android 12 tabanlı olacak ve One UI 3.5 üzerinde büyük bir evrimsel adımı temsil edecek.
One UI 4.0, Samsung'un dokuzuncu One UI sürüm yükseltmesi olacak. Tabii ki tüm Samsung Galaxy cihazlar Android 12'ye ve dolayısıyla One UI 4.0'a güncellenmeyecek. Bazı cihazlar içinse Android 12, alacakları son büyük yazılım güncellemesi olacak.
Samsung, daha önceleri kullanıcılarına iki büyük Android güncellemesi sözü verirken, şimdi üç büyük Android işletim sistemi güncellemesi sunuyor. Bu politika, 2019'dan itibaren, Android 9 veya sonraki sürümlerle piyasaya sürülen Galaxy cihazları için geçerli.
Tüm bunları bir araya getirdiğimizde, hangi Galaxy cihazların Android 12 güncellemesi alacağını da söylememiz mümkün hale geliyor. Yine de aşağıdaki listenin zaman içerisinde sürprizlere gebe olduğunu hatırlatmakta yarar var.
Hangi Samsung Galaxy'ler Android 12'ye Güncellenecek?
Galaxy S Serisi:
- Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy S21+ (LTE/5G)
- Galaxy S21 (LTE/5G)
- Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy S20+ (LTE/5G)
- Galaxy S20 (LTE/5G)
- Galaxy S20 FE (LTE/5G)
- Galaxy S10 5G (Son büyük güncelleme)
- Galaxy S10 (Son büyük güncelleme)
- Galaxy S10+ (Son büyük güncelleme)
- Galaxy S10e (Son büyük güncelleme)
- Galaxy S10 Lite
Galaxy Note Serisi:
- Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy Note 20 (LTE/5G)
- Galaxy Note 10+ (LTE/5G – Son büyük güncelleme)
- Galaxy Note 10 (LTE/5G – Son büyük güncelleme)
- Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z Serisi:
- Galaxy Fold (LTE/5G – Son büyük güncelleme)
- Galaxy Z Fold 2 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Galaxy A Serisi:
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A71
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A52
- Galaxy A52 5G
- Galaxy A72
- Galaxy A90 5G (Son büyük güncelleme)
- Galaxy A01 (Son büyük güncelleme)
- Galaxy A11 (Son büyük güncelleme)
- Galaxy A31 (Son büyük güncelleme)
- Galaxy A41 (Son büyük güncelleme)
- Galaxy A21 (Son büyük güncelleme)
- Galaxy A21s (Son büyük güncelleme)
- Galaxy A Quantum
- Galaxy Quantum 2
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A02 (Son büyük güncelleme)
- Galaxy A02s (Son büyük güncelleme)
- Galaxy A12 (Son büyük güncelleme)
- Galaxy A32
- Galaxy A32 5G
- Galaxy A22 5G
Galaxy M Serisi:
- Galaxy M42 5G
- Galaxy M12
- Galaxy M62
- Galaxy M02s (Son büyük güncelleme)
- Galaxy M02 (Son büyük güncelleme)
- Galaxy M21 (Son büyük güncelleme)
- Galaxy M21s (Son büyük güncelleme)
- Galaxy M22
- Galaxy M31
- Galaxy M31 Prime Edition (Son büyük güncelleme)
- Galaxy M51 (Son büyük güncelleme)
- Galaxy M31s (Son büyük güncelleme)
Galaxy F Serisi:
- Galaxy F41 (Son büyük güncelleme)
- Galaxy F62
- Galaxy F02s (Son büyük güncelleme)
- Galaxy F12
- Galaxy F22
Galaxy Xcover Serisi:
- Galaxy Xcover Pro (Son büyük güncelleme)
- Galaxy Xcover 5
Galaxy Tab Serisi:
- Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
- Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
- Galaxy Tab S6 5G
- Galaxy Tab S6 (Son büyük güncelleme)
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab A 8.4 (Son büyük güncelleme)
- Galaxy Tab A7 (Son büyük güncelleme)
- Galaxy Tab Active 3 (Son büyük güncelleme)
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