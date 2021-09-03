Hangi Samsung Galaxy Telefonlar Android 12 Alacak? İşte Tam Liste...

Samsung'un Galaxy telefonlarından hangileri Android 12'ye ve One UI 4.0'a güncellenecek, hangileri bir kenarda kalacak? Güncellenecek olan Galaxy'lerden hangileri için bu güncelleme son büyük güncelleme olacak? Hepsini açıklıyoruz...