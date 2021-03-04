Hangisi Daha İyi Fotoğraf Çekiyor: Galaxy S21 Ultra mı, S20 Ultra mı?

Galaxy S21 Ultra ve Galaxy S20 Ultra kameraları karşı karşıya... Hangi telefonun kamerası daha iyi fotoğraf çekiyor? Sonuçlar açıklandı; ama pek de beklediğiniz gibi olmayabilir.

  • Ercan Uğurlu
Hangisi İyi? Galaxy S21 Ultra mı, S20 Ultra mı?

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S21 Ultra'nın ekran performansına ilişkin DxOMark'ın sonuçlarını sizlerle paylaşmıştık. DxOMark'ın yaptığı testlere göre Galaxy S21 Ultra, ekran performansıyla şu an en iyi akıllı telefon olurken, listenin başında kendine yer buluyordu. Fakat görünüşe göre DxOMark, konu kameraya geldiğinde Galaxy S21 Ultra'yı pek de tatmin edici bulmamış.

DxOMark'ın sonuçlarına göre Galaxy S21 Ultra, kamera konusunda selef model Galaxy S20 Ultra'nın gerisinde kalıyor. Peki, bu nasıl olur? Halef cihazın selef cihazdan her konuda daha iyi performans göstermesi gerekmiyor mu? Sorun neden kaynaklanıyor?

DxOMark'ın yaptığı testlerde Galaxy S21 Ultra kamera performansında toplam 121 puan almış. Galaxy S20 Ultra'nın puanı ise 126. Aradaki 5 puan fark, Galaxy S21 Ultra'nın zum kamerasından doğuyor. DxOMark'ın görüşüne göre S21 Ultra'daki zum kamerası, S20 Ultra'nın 5x periscope zum kamerasından daha iyi durumda değil ve öte yandan bu senaryoda çekilen fotoğraflarda büyük ölçüde yapaylık söz konusu.

Galaxy S21 Ultra'nın 121 puanlık ortalama sonucunun detaylarına baktığımızda ise geniş bir aralık karşımıza çıkıyor. Test sonuçlarında, açıklık, renk, otofokus, gürültü, gece ve bokeh çekimleri sonucu 128 puan fotoğraf başarısı gösteren S21 Ultra, zum değerlendirmesinde 76 puan, video değerlendirmesinde ise 98 puan almış durumda. Buna karşılık S20 Ultra'nın sonuçları ise 128, 88 ve 106 puan şeklinde.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 5 Mart 2021 aktüel kataloğunda Dijitsu 50" televizyon, telefon tutucu fırsatı
25 Şubat 2021 A101 aktüel kataloğunda TV, telefon, bluetooth kulaklık fırsatı
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
Robot Süpürgelerin "Sarhoş Olabileceği" Hiç Aklınıza Gelir miydi?
Oyun Bilgisayarı Özelleştime Nasıl Yapılır?
Şimdi de At İlacı: COVID-19'a Karşı İnsanların Yaptıkları Şaşırtıyor
Netflix, Cosmos Döneminin Başladığını Duyurdu. Netflix Cosmos Nedir?
Google, Chrome Profillerini Geçiş Yapmayı Kolaylaştırmak İçin Yeniliyor

 

 