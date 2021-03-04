Hangisi Daha İyi Fotoğraf Çekiyor: Galaxy S21 Ultra mı, S20 Ultra mı?

Galaxy S21 Ultra ve Galaxy S20 Ultra kameraları karşı karşıya... Hangi telefonun kamerası daha iyi fotoğraf çekiyor? Sonuçlar açıklandı; ama pek de beklediğiniz gibi olmayabilir.