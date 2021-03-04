Hangisi Daha İyi Fotoğraf Çekiyor: Galaxy S21 Ultra mı, S20 Ultra mı?

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S21 Ultra'nın ekran performansına ilişkin DxOMark'ın sonuçlarını sizlerle paylaşmıştık. DxOMark'ın yaptığı testlere göre Galaxy S21 Ultra, ekran performansıyla şu an en iyi akıllı telefon olurken, listenin başında kendine yer buluyordu. Fakat görünüşe göre DxOMark, konu kameraya geldiğinde Galaxy S21 Ultra'yı pek de tatmin edici bulmamış.
DxOMark'ın sonuçlarına göre Galaxy S21 Ultra, kamera konusunda selef model Galaxy S20 Ultra'nın gerisinde kalıyor. Peki, bu nasıl olur? Halef cihazın selef cihazdan her konuda daha iyi performans göstermesi gerekmiyor mu? Sorun neden kaynaklanıyor?
DxOMark'ın yaptığı testlerde Galaxy S21 Ultra kamera performansında toplam 121 puan almış. Galaxy S20 Ultra'nın puanı ise 126. Aradaki 5 puan fark, Galaxy S21 Ultra'nın zum kamerasından doğuyor. DxOMark'ın görüşüne göre S21 Ultra'daki zum kamerası, S20 Ultra'nın 5x periscope zum kamerasından daha iyi durumda değil ve öte yandan bu senaryoda çekilen fotoğraflarda büyük ölçüde yapaylık söz konusu.
Galaxy S21 Ultra'nın 121 puanlık ortalama sonucunun detaylarına baktığımızda ise geniş bir aralık karşımıza çıkıyor. Test sonuçlarında, açıklık, renk, otofokus, gürültü, gece ve bokeh çekimleri sonucu 128 puan fotoğraf başarısı gösteren S21 Ultra, zum değerlendirmesinde 76 puan, video değerlendirmesinde ise 98 puan almış durumda. Buna karşılık S20 Ultra'nın sonuçları ise 128, 88 ve 106 puan şeklinde.
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