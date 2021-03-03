Internet Explorer 11'den Vazgeçmeniz İçin Bir Neden de Google'dan Geldi

Internet Explorer 11, Windows 10'un ömrü boyunca desteklenecek olsa da, aslında tamamen serbest düşüşe terk edilmiş durumda. Microsoft, şu an Edge tarayıcısının tutunabilmesi için çabalarken, Internet Explorer ise ölümü bekliyor. Buna son darbelerden biri de Google'dan geldi. Zira artık Google da, Workspace uygulamalarıyla Internet Explorer 11'i desteklemeyi bırakmaya hazırlanıyor.
Elbette Google'ın bu hamlesi pek şaşırtıcı olmasa gerek. Zira Microsoft da geçtiğimiz kasım ayında Teams uygulamasının Internet Explorer 11 desteğini bırakmış ve hatta Office 365 uygulamarını ise 17 Ağustos 2021'den itibaren desteklemeyeceğini açıklamıştı. Buna ilişkin olarak Google da Workspace uygulamalarını artık kesiyor.
Google'ın verdiği bu karar, 15 Mart itibariyle geçerlik kazanacak ve bu tarihten itibaren Gmail'den Google Takvim'e, Google Drive'dan Google Dokümanlar, Meet, Chat ve Keep'e kadar artık herhangi bir Google Workspace servisi Internet Explorer 11 ile uyumlu olmayacak. Peki, bu ne anlama geliyor?
Aslında şöyle ki, elbette bu uygulamaları Internet Explorer 11 kullanarak görüntülemeye devam edebileceksiniz. Ancak sorun şu ki, olası bir uyumsuzluk probleminde, oluşabilecek herhangi bir güvenlik açığında Google, 15 Mart'tan itibaren bu web tarayıcısı için yeni çözümler üretmeyi durduracak. Yani Internet Explorer 11'i kullanmayı devam etmeyi seçerseniz, artık bundan sonra tek başınasınız.
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