HBO en sonunda Emmy tahtını kaybetti!
HBO, yedi yılın ardından Emmy tahtını Netflix'e kaybetti!
Geçtiğimiz Perşembe günü Netflix ve HBO kendilerini bir tür çatışmanın içerisinde buldular. 2018 Primetime Emmy ödülleri açıklanmış durumda ve HBO'nun Game of Thrones (Taht Oyunları) 22 onaylama ile listenin üzerinde yer alıyor. Ancak Netflix'in toplam 112 adaylığı varken HBO'nun 108 üyeliği bulunuyor ve bu durum da HBO'nun 17 yıllık en fazla adaylığa sahip ağ liderliğini kaybetmesi anlamına geliyor.
Game of Thrones dışında HBO'nun Westworld'ü de 21 adaylık ile listede yerini alıyor.
Ed Harris ve Jeffrey Wright drama serilerinde baş aktör olarak aday gösterilirken, Evan Rachel de drama dizilerinde baş aktris olarak aday gösterildi. Ayrıca dizi de olağanüstü drama dizileri alanında aday gösterilmiş durumda ve Game of Thrones'un yanı sıra Netflix'ten Stranger Things ve Hulu'dan Handmaid's Tale ile rekabete girmiş durumda.
Margaret Atwood'un distopya romanını temel alan Handmaid's Tale, olağanüstü drama dizisi olarak Hulu'nun ilk Emmy ödülünü almayı başardı. Dizide Offred rolünü oynayan Elisabeth Moss da drama dizisi baş aktrisi alanında aday gösterilmişti.
Primetime Emmy ödülleri 17 Eylül tarihinde yayımlanacak.
Levent Öztürk
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