Her 5 İnsandan Birinde Bulunduğu Fark Edilen Şaşırtıcı Mutasyon

Her 5 kişiden 1'inin genlerinde şaşırtıcı bir mutasyon olduğu ve bu sayede soğuğa karşı daha dayanıklı oldukları açıklandı. Mutasyonun nedeninin soğuk bölgelere göç olduğu düşünülüyor.

Bazı insanlar neden soğuğa daha fazla dayanıklı?

Arkadaşlarınızdan daha az üşüdüğünüzü mü düşünüyorsunuz? Kışın bile şort giymekte ısrar ediyor musunuz? Eğer öyleyse, genetik bir mutasyon sayesinde soğuğa karşı dayanıklılığı artmış kişilerden biri olma şansınız oldukça yüksek!

Hızlı kasılan kaslarda bulunan ve alpha-actinin-3 olarak bilinen bir protein, belirli bir gen varyantından dolayı ortaya çıktığından dolayı Dünya çapında yaklaşık 1,5 milyar insanda bulunmuyor. Çoğu insan bu gene sahip olup olmadıklarının farkında değil, ancak vücudun düşük sıcaklıklarla başa çıkma yeteneği üzerinde ilginç bir etkiye sahip olabileceği görülüyor.

American Journal of Human Genetics'te yayınlanan yeni bir çalışmada araştırmacılar, alpha-actinin-3 proteininden yoksun insanların, soğuğa proteini olanlardan daha iyi dayandığını açıkça gösteriyor.

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü ve Litvanya Spor Üniversitesi'ndeki bilim insanları bir araştırma için vücut sıcaklıklarını 35,5 dereceye (normal vücut ısısı yaklaşık 36,5 ile 37,5 ° C arasında değişir) düşürmek amacıyla soğuk suda oturmaları istenen 18 ila 40 yaşları arasındaki 42 sağlıklı erkeği bir araya getirdi. Vücutları soğutulurken, kaslarındaki elektriksel aktiviteye yakından baktılar ve daha sonra protein içeriğini ve lif tipi bileşimi incelemek için kaslarından örnekler aldılar.

Alpha-actinin-3 proteini olmayan kişilerin yaklaşık yüzde 70'inin vücut sıcaklıklarını 35.5° C'nin üzerinde tutabildiğini, alpha-actinin-3'e sahip katılımcıların ise sadece yüzde 30'unun bunu yapabildiğini buldular. Başka bir deyişle, proteini olmayan insanlar genellikle soğuğa daha iyi dayanıyor.

Bu mutasyonun, soğuk bölgelerde yaşayanlarda çok daha fazla görüldüğü de araştırmanın sonuçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Yani soğuk bölgelerde yaşayanların vücutlarının bu ortama ayak uydurmak için mutasyon geçirdiği düşünülüyor.

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