Her 5 İnsandan Birinde Bulunduğu Fark Edilen Şaşırtıcı Mutasyon

Her 5 kişiden 1'inin genlerinde şaşırtıcı bir mutasyon olduğu ve bu sayede soğuğa karşı daha dayanıklı oldukları açıklandı. Mutasyonun nedeninin soğuk bölgelere göç olduğu düşünülüyor.