HES kodu nedir? Seyahatler için HES kodu nasıl alınır?

Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştı. Daha önce yapılan açıklamada ise seyahatler için HES kodu alınması gerekeceği duyurulmuştu. Çocuklar ise velileri yanında olması şartı ile 'seyahat izin belgesi almadan' şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek. Peki, HES kodu nedir? Seyahat için HES kodu nasıl alınır?