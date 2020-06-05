HES kodu nedir? Seyahatler için HES kodu nasıl alınır?

1 Haziran'dan şehirler arası seyahat sınırlaması kaldırıldı. Yürürlükteki mevzuata göre şehirler arası veya uluslararası seyahatlerde HES kodu alınması gerekiyor. Uygulamaya göre şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapılıyor. Peki, HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?
Daha önce seyahatler için HES kodu alınacağı duyurulmuştu. Çocuklar ise şehir içi ve şehirler arası yolculuğu aileleri yanında olması şartı ile seyahat izin belgesi olmadan yolculuk yapabilecek.
HES KODU NEDİR?
Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması geçtiğimiz aylarda T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları Yeni Koronavirüsü (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilmişti. Bu uygulamaya geçtiğimiz haftalarda HES kodu özelliği eklendi.
HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama.
SEYAHATTE HES KODU NASIL KULLANILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HES kodu ile ilgili şu bilgileri vermişti: Çok önemli bir diğer fonksiyonu da şudur. Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek. Uçağa binerken bu uygulama serbest giriş kartı olacak. Hastalıkla mücadelenin bu döneminde seyahat ederken bizlerden risk taşımadığımızı göstermemiz istenecek. Bu bilgi dünyada artık karşılıklı bir haktır. Salgınla bulaşan hastalıkla ilgili sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda özel bir bilgi değildir.
HES KODU İLK HANGİ SEYAHATLERDE?
"Uygulamaya önce şehirlerarası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve ona göre tedbir alınacak. Virüs bir yolcuya bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak"
HES KODU KULLANIMA AÇILDI
Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılıyor. Kişiler tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.
HES KODU NASIL ALINACAK?
- HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek.
- Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.
- Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim kullananların kendi kontrolünde olacak.
- Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek.
- Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.
SMS YÖNTEMİ İLE DE HES KODU ALINABİLİYOR
HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)
Seyahat firması, HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgulayacak, risk olması halinde seyahat onaylanmayacak. Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.
HES KODUNUN GÜVENLİĞİ NASIL OLACAK?
HES kodları tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşacak. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen vatandaşın elinde olacak. T.C. kimlik numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşıma özel farklı kodlar oluşturulması kodu güvenli kılacak. Ayrıca vatandaşlar, HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak.
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Hayat Eve Sığar uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.
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