PlayStation 4 Days of Play İndirim Kampanyası Başladı

Days of Play kampanyası boyunca bu yıl da birbirinden güzel PlayStation 4 oyunları indirim ve hediye seçeneğiyle 3-17 Haziran tarihleri arasında oyuncularla buluşacak.

PS4 Days of Play İndirim Kampanyası Başladı

Sony Interactive Entertainment'ın (SIE) geleneksel hale gelen Days of Play kampanyası, bu yıl da Haziran ayının ilk günlerinde oyuncularla buluşuyor. 3-17 Haziran 2020 tarihleri arasında Days of Play kampanyası boyunca birçok oyun, indirimli fiyatıyla mağazalarda satışa sunulacak.

15 günlük Days of Play kampanyası süresince en popüler PlayStation  4 oyunları indirimli fiyatları ve özel kampanyalarıyla öne çıkıyor. Ünlü oyun yönetmeni Hideo Kojima'nın PlayStation® 4'e özel olarak çıkan ve eleştirmenlerden yüksek puanlar alan son oyunu Death Stranding  149 TL'den, bu yıl piyasaya çıkan Nioh 2 249 TL'den, ve yine geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan Predator: Hunting Grounds oyunu 149 TL'den satışa sunulacak.

Days of Play kapsamında 3-17 Haziran tarihleri arasında 189 TL fiyatıyla MediEvil ya da Concrete Genie oyunlarından birini alana, bir diğeri hediye edilecek.

Days of Play kampanyası kapsamında sunulan oyun fırsatları:

Oyun Adı

Kampanya Fiyatı

Death Stranding

149 TL

Days Gone

149 TL

Marvel's Spider-Man GOTY

189 TL

Nioh 2

249 TL

Predator: Hunting Grounds

149 TL

PlayerUnknown's Battlegrounds

99 TL

 

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Gözler La Casa De Papel 5. sezonda! La Casa De Papel 5. sezon olacak mı?
BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV fırsatı
A101 4 Haziran 2020 aktüel kataloğunda teknolojik ürünler dikkat çekiyor
Ters slash nasıl yapılır? Klavyede slash işareti
Günün En çok Okunanları
iOS 14 Hangi iPhone'lara Gelecek? Eski iPhone'lar iOS 14'ü Alacak mı?
Dev kuyruklu yıldız C/2017 K2, Dünyamıza ve Güneş Sistemi'ne Yaklaşıyor
HONOR Magic Earbuds Türkiye'ye geliyor!
Apple'ın Açığını Buldu, Apple'dan Küçük Çaplı Bir Servet Kazandı
Eğr WhatsApp Kullanıyorsanız Dikkat! Hesabınız Her An Ele Geçirilebilir

 

 