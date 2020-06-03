PlayStation 4 Days of Play İndirim Kampanyası Başladı

Sony Interactive Entertainment'ın (SIE) geleneksel hale gelen Days of Play kampanyası, bu yıl da Haziran ayının ilk günlerinde oyuncularla buluşuyor. 3-17 Haziran 2020 tarihleri arasında Days of Play kampanyası boyunca birçok oyun, indirimli fiyatıyla mağazalarda satışa sunulacak.
15 günlük Days of Play kampanyası süresince en popüler PlayStation 4 oyunları indirimli fiyatları ve özel kampanyalarıyla öne çıkıyor. Ünlü oyun yönetmeni Hideo Kojima'nın PlayStation® 4'e özel olarak çıkan ve eleştirmenlerden yüksek puanlar alan son oyunu Death Stranding 149 TL'den, bu yıl piyasaya çıkan Nioh 2 249 TL'den, ve yine geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan Predator: Hunting Grounds oyunu 149 TL'den satışa sunulacak.
Days of Play kapsamında 3-17 Haziran tarihleri arasında 189 TL fiyatıyla MediEvil ya da Concrete Genie oyunlarından birini alana, bir diğeri hediye edilecek.
Days of Play kampanyası kapsamında sunulan oyun fırsatları:
|
Oyun Adı
|
Kampanya Fiyatı
|
Death Stranding
|
149 TL
|
Days Gone
|
149 TL
|
Marvel's Spider-Man GOTY
|
189 TL
|
Nioh 2
|
249 TL
|
Predator: Hunting Grounds
|
149 TL
|
PlayerUnknown's Battlegrounds
|
99 TL
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın