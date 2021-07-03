Heyecanla Beklenen Redmi Note 10 5G Satışta!

MediaTek Dimensity 700, 7nm üretim teknolojisi, Çift 5G SIM destekli sistemi ve entegre modemi ile amiral gemisi düzeyinde güç verimliliği sunan Redmi Note 10 5G, sektördeki en uygun fiyatlı 5G akıllı telefonu olarak öne çıkıyor.
Büyüleyici ve sürükleyici bir 90Hz 6,5 inç AdaptiveSync Nokta Ekran'a sahip olan Redmi Note 10 5G, 30Hz veya 60Hz'de video akışından sosyal medyadaki içerikleri izlemeye veya 90Hz'de oyun oynamaya kadar tüm içeriklere otomatik olarak uyum sağlayarak sorunsuz bir deneyim ve optimum pil kullanımı sağlıyor.
Model 48MP ana kamera, 2MP makro kamera ve 2M derinlik sensörünün yer aldığı kamera kurulumu ile en kaliteli fotoğrafların çekilebilmesine olanak veriyor. Telefon, 5.000mAh (tip) pili ve 18W hızlı şarj desteğiyle günlük kullanımda ideal bir yol arkadaşı oluyor.
19 Eylül 2021 tarihine kadar Redmi Note 10 5G satın alan kullanıcılar fatura tarihinden itibaren ilk 6 ay içinde 1 kez ücretsiz ekran koruma garantisinden faydalanabilecekler.*
|
Redmi Note 10 5G
|
Ekran
|
90Hz 6.5 İnç Nokta Ekran
|
Arka kamera
|
48 MP geniş açılı kamera
2 MP makro kamera
2 MP derinlik sensörü
|
Ön kamera
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8MP ön kamera
|
Boyutlar ve Ağırlık
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161,81 cm x 75,34 mm 8,92 mm
190 g
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İşlemci
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MediaTek Dimensity 700
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RAM+ROM
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LPDDR4X
UFS 2,2
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Ses
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3,5 mm kulaklık jakı
Yüksek Çözünürlüklü ses sertifikası
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Güvenlik
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Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü
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Şarj
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5.000mAh (tip) pil
18W kablolu hızlı şarj desteği
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Bağlantı
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5G Çift SIM
Çok İşlevli NFC
IR blaster
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Varyantlar
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4GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GB
|
Renk seçenekleri
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Krom Gümüş
Grafit Gri
Gece Mavisi
Aurora Yeşili
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