Heyecanla Beklenen Redmi Note 10 5G Satışta!

Xiaomi'nin büyük beğeni toplayan Redmi Note 10 serisinin yıldızlarından Redmi Note 10 5G tüm operatörlerde ve yetkili satış noktalarında 3.649 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Heyecanla Beklenen Redmi Note 10 5G Satışta!

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