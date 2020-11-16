Hologram Ekranları İçin Dev Bir Adım Daha

Hologramlar, gelecekçi ekranların mükemmel bir özelliği olarak tanımlanabilir. Bilim-kurgu yapımlarının pek çoğu iletişim, reklam ve hatta sanal doktor olarak hologramları kullanmayı seviyor. En temel anlamıyla hologramların, özel gözlükler olmadan geniş bir açıdan görülebilen 3D görüntüler oldukları söylenebilir. Ancak hologramların üretimi, genellikle büyük cüsseli ekranlara ihtiyaç duymalarından dolayı pek kolay değil.
Neyse ki bu durum yakında değişebilir. Araştırmacıların Nature Communications'da bildirdiklerine göre hologramların daha ince bir düzen ile görülmelerine izin veren yeni bir ekran geliştirildi. Araştırma yazarı Jungkwuen An ve arkadaşları, görüntülerin normal ekranlara göre 30 kat daha geniş olan bir açı aralığından 3D gözükmeye devam ettiklerini belirtiyor.
Ekran 1 santimetreden daha ince ve tek çipli özel bir işlemci ile birleştirilmiş durumda. Görüntüler için önemli olan aydınlatmayı sağlamak için de özel bir arka ışık ve ışık bükme mekanizması kullanılıyor. Ekip, bunu göstermek için su bitkileri arasında yüzen bir kaplumbağanın 4K videosunu kullandı.
Kaplumbağa, ekranın yanındaki bir tuş takımı ile kontrol edilerek bu teknolojinin kullanım seçeneklerinin genişliğini ve bu hologramların gerçek zamanlı olarak güncellenebildiğini gösterdi. Ekran 25,6 santimetre uzunluğunda ve 30 fps ile güncellenen 8 milyon vokselden (hacim-pikselleri) oluşuyor.
Tabii ki bu, henüz telefonlarımız veya tabletlerimizde hologramlara hazır olduğumuz anlamına gelmiyor. Sistem her ne kadar daha ince bir ekran ile çok daha verimli olsa da, 10 santimetreden biraz daha az boyutu ile henüz günlük kullanıma hazır değil...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın