İnterneti çığrından çıkaran video! Görüntüdeki kuş mu tavşan mı?

İnternette paylaşılan bir video izleyicileri ikiye böldü. Görüntüde yer alan hayvanın kafasının okşanarak sevildiği görülüyor. İzleyenlerden bazıları hayvanın tavşan olduğunu iddia ederken, bazıları kuzgun olduğunu savundu. Görüntülerin ardından tartışmalar alevlendi: Bu bir tavşan mı kuzgun mu? İşte detaylar...

Görüntü internet ikiye ayrıldı: Kuzgun mu tavşan mı?

İnternette bir kullanıcının paylaştığı video kafaları karıştırdı. Dan Quintana tarafından Twitter'da paylaşılan video kısa sürede viral oldu ve tartışmalara ev sahipliği yaptı.

Video açıklamasında "Tavşanlar kafalarının okşanmasını seviyorlar" başlığının yer alıyordu ama izleyenlerin bir kısmı bu hayvanın kuzgun olduğunu savunurken, bir kısmı da video açıklamasındaki gibi tavşan olduğunu iddia etti.

Bir Tavşan mı Yoksa Kuzgun mu?

Görüntülerdeki canlı, gagası açıkken kafası okşanan bir kuzgun mu yoksa uslu uslu başını okşatan bir tavşan mı? Video ve altyazı kimseyi kandırmamış gibi görünse de, pek çok farklı yorum aldı.

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Görüntüler 1892'de bir Alman mizah dergisinde yayınlanan tavşan-ördek illüzyonu hatırlatıldı. Filozof Ludwig Wittgenstein tarafından paylaşılan görüntüde "En çok hangi hayvanlar birbirine benziyor? Tavşan ve Ördek." deniliyordu.

Ördeklerin tavşanlara benzediğini gösteren kanıtımız olmasa da, şu anda elimizde bir kuzgunun tavşana benzediğini gösteren bir görüntü var.

Kuşların Kulakları

Söz konusu video, insanlara bu yılın başlarında viral olan başka bir kuzgun videosunu da hatırlattı. Görüntüler, kuşların genellikle görmediğimiz bir özelliğini ortaya çıkardı: kulaklarını. Görüntüde bir korvidin başı okşanıyor ve ardından kuşun tüyleri kaldırılarak hayvanın kulak deliği gösteriliyor.

Videonun yıldızı Mischief adlı kuzgun. Mischief, beyaz boyunlu bir kuzgundur, sıradan bir kuzgundan daha küçüktür ve doğu ve güney Afrika'da bulunur.

Her iki video da Dünya Kuş Cenneti Kuş Eğitiminin yöneticisi olan Paige Davis tarafından çekildi. Dünya Kuş Cenneti St. Louis, Missouri gibi vahşi hayata dönmesi gereken için birçok kuşa yardımcı olarak sığınak sağlıyor.

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I hear this pretty much constantly. ?? Still waiting to capture his woman voice on video better. Ravens, crows, and other corvids mimic sounds they hear. These are some of Mischief's favorites. Man voice hello, go to your perch, and hi. People are always like, make him say this make him say that, HE SAYS WHAT HE WANTS. #mischieftheraven #whiteneckedraven

Paige Davis (@pythonpaige)'in paylaştığı bir gönderi (5 Tem, 2019, 8:25ös PDT)

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