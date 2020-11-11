İnterneti çığrından çıkaran video! Görüntüdeki kuş mu tavşan mı?

İnternette paylaşılan bir video izleyicileri ikiye böldü. Görüntüde yer alan hayvanın kafasının okşanarak sevildiği görülüyor. İzleyenlerden bazıları hayvanın tavşan olduğunu iddia ederken, bazıları kuzgun olduğunu savundu. Görüntülerin ardından tartışmalar alevlendi: Bu bir tavşan mı kuzgun mu? İşte detaylar...