Hongmeng, Daha Gelmeden Çuvalladı mı?
Huawei'nin Android'e rakip olacağı söylenen işletim sisteminin, garip biçimde, "Android'e rakip olmayacağı" ortaya çıktı!
Huawei'nin "Anrdoid'e rakip" olarak tanımlanan işletim sistemi Hongmeng'in böyle bir amacının olmadığı açıklandı. Firma, işletim sistemi hakkındaki ilk açıklamalarını bir miktar değiştirdi demek, daha doğru olabilir.
Şirket başkan yardımcısı Catherine Chen, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada Hongmeng'in "endüstriyel kullanım" amacını taşıdığını ve bir telefon işletim sistemine göre "çok daha az kod" içerdiğini, gecikme süresinin çok daha az olduğunu söyledi.
Şirket başkanı Liang Hua ise geçen hafta işletim sisteminin nesnelerin internetine (IoT) yönelik olduğunu söylemiş, onu bir telefon yazılımına dönüştürmek konusunda henüz karar vermediklerini belirtmişti.
Bu açıklamalar daha öncekilerle biraz çelişkili görünüyor, çünkü firmanın Android geliştiricilerini Hongmeng için kendine çekmeye çalıştığı biliniyor. Dahası işletim sisteminin telefonlar dahil her platformda çalışacağı, üst düzey bir Huawei yöneticisi tarafından açıklanmıştı. Huawei bununla da kalmamış, işletim sisteminin Android'den hızlı olduğunu söylemişti.
Huawei, büyük bir sürpriz yaparak müthiş bir işletim sistemi göstermeyecek ise, bu son açıklamalar ışığında Hongmeng'in Android'e rakip olmaktan uzak olduğu, göz dağı vermek için şişirildiği söylenebilir.
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