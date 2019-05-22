Huawei'nin Android'e Rakip Platformu Geliyor
Huawei'nin Android'e rakip olacak, Android uygulamalarına destek sunacak işletim sistemi geliyor. Ancak büyük soru işaretleri de var.
ABD'nin Huawei'ye getirdiği yasağın, devamında Google'ın Huawei'ye verdiği Android lisansını geri çekmesinin oluşturacağı etkiyi yakından takip ediyoruz. ABD Ticaret Bakanlığı, yasağı geçici olarak kaldırarak Google ve Huawei'ye hazırlık şansı tanımıştı. Ancak Çinli dev boş durmuyor ve Android'e alternatif bir işletim sistemi geliştiriyor.
Huawei'nin alternatif işletim sistemi, şirketin CEO'suna göre bu senenin sonbaharında hazır hale gelebilir. Daha da iyisi, işletim sisteminin Android uygulamalarıyla uyumlu olması. Çince yayın Caijing'e göre Huaewi'nin üst yöneticisi Yu Chengdong, işletim sisteminin sonbaharda (Ekim 2019) veya en geç gelecek senenin ilkbaharında (2020'nin ikinci çeyreği) hazır olacağını söyledi.
Rapora göre işletim sistemi sadece telefonlar için olmayacak ve "telefonlara, bilgisayarlara, tabletlere, TV'lere, otomobillere ve giyilebilir akıllı cihazlara" açık olacak.
Buna rağmen Huawei'nin bu girişiminin nasıl sonuçlanacağını tahmin etmek zor. Huawei'nin dünyanın en çok kullanılan mobil ekosistemine kilitli kalmaktan kendini sıyırmaya çalışması gayet doğal. Ancak yeni işletim sisteminde Android uygulamalarının nasıl çalışacağı büyük bir soru işareti. Tüm uygulamaları muhtemelen Play Store'dan yükler gibi rahat biçimde yüklemeniz mümkün olmayacaktır ve bu, kullanıcılar için zaman kaybı demek.
Belki daha da önemlisi, Google'ın mobil uygulamalarının büyük ihtimalle bu işletim sisteminde çalışmayacak olması. Yani Huawei'nin YouTube, Maps, Gmail ve arama uygulamalarına bir alternatif bulması gerekecek.
Huaewi'nin işletim sisteminin yıllardır geliştirilen ve sürekli olarak optimize edilen Android kadar zengin ve tamamlanmış olacağı bizce çok şüpheli. Bunun için Huawei'nin işletim sistemi üzerinde bir süredir çalışıyor olması şart. Bu durumda bile alternatif mobil işletim sistemlerinin işinin hiç kolay olmadığını ve çoğunun ciddi çabalara rağmen yok olup gidebildiğini biliyoruz.
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