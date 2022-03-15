HONOR 50 Serisi İçin Magic UI 6.0 Güncellemesi Geldi

Küresel akıllı cihaz üreticisi HONOR, HONOR 50 Serisi için Magic UI 6.0 güncellemesini duyurdu. Android 12 tabanlı Magic UI 6.0, HONOR'un bağımsız olarak geliştirilmiş özel arayüzü olarak kullanılıyor. Bu özelleştirilmiş arayüz, güçlü yapay zeka destekli yazılım özellikleri ve optimizasyonları sunarak, kullanıcılara her zamankinden daha orijinal, akıllı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Yepyeni HONOR Magic UI 6.0, 2022'nin ikinci çeyreğinde HONOR 50'de ve 2022'nin üçüncü çeyreğinde ise kablosuz (OTA) yükseltmesi ile HONOR 50 Lite için yayınlanacak.
HONOR 50'de daha kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi
Efficient Smart Desktop işlevine sahip Magic UI 6.0, kullanıcıların ekranlarındaki widget kartlarını özelleştirmelerine, yeniden boyutlandırmalarına ve uygulamaları açmadan bilgilere kolayca erişmelerine olanak tanıyor. Magic UI 6.0, önceki arayüze kıyasla daha fazla uygulamanın arka planda çalışmasını sağlıyor. Bir başka yenilikçi özellik olan HONOR Share ise, bir HONOR akıllı telefon ile HONOR Computer Manager'ı destekleyen bilgisayar arasında hızlı dosya aktarımı sağlayarak kullanıcıları her zaman bağlı tutuyor.
HONOR 50 ödüle doymuyor
Estetik ve teknolojiyi bir araya getiren HONOR 50, kamerası, tasarımı ve performansıyla etkileyici yeniliklerle dolu. HONOR 50 Serisi, Ekim 2021'deki küreseltanıtımının ardından Tech Advisor'ın "2021'in En İyisi" ödülünü ve Trusted Reviews'dan bir "Önerilen" rozeti aldı.
HONOR'un en yeni ürün portföyüyle birlikte Mobil Dünya Kongresi (MWC) Barselona 2022'de sergilenen HONOR 50, kullanıcılara farklı açılardan ve perspektiflerden içerik çekmek için daha fazla esneklik sunan endüstri standartlarını yükselten bir çoklu kamera dizilimine sahip. En son tasarım trendlerini yansıtan benzersiz bir estetiği bünyesinde barındıran HONOR 50, ön tarafında ultra ince bir çerçeveye ve ekranın hem üst hem de alt taraflarında 2.5D cilalı cam kenarlara sahip olup, kullanıcılara mükemmel olanı sunmak için pürüzsüz bir yüzey sağlıyor.
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