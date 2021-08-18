HONOR Earbuds 2 Lite Türkiye'de Satışa Çıktı! İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Gürültü engelleme özelliğine sahip en uygun fiyatlı kulaklık olarak öne çıkan HONOR Earbuds 2 Lite, başarılı performansı ve ses kalitesini ergonomik bir tasarımla buluşturuyor. Kulaklık, toplam 32 saate kadar süren pil ömrüyle kesintisiz müzik ve görüşme keyfi sunuyor.