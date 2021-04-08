Honor Watch GS Pro ile Stresi Azaltın

Gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, akıllı saati HONOR Watch GS Pro'nun farklı özellikleriyle günlük hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Watch GS Pro'nun stres takibi özelliği, günümüzün yoğun temposuna ayak uydurmayı kolaylaştırırken nefes egzersizleriyle de stres seviyenizi düzenlemenizi sağlıyor. Akıllı saat, üç dakikaya kadar, üç farklı hız seviyesinde nefes egzersizleri sunuyor. Böylece nerede olursanız olun, bileğinizden hızlıca egzersizlere erişebiliyorsunuz.
Peki nefes egzersizlerinin stresi azaltmak dışındaki faydaları neler?
Kan basıncını dengeler, enerjiyi artırır
Derin ve düzenli nefes almayı teşvik eden nefes egzersizleri, hayat kalitesini artırıyor. Diyafram kullanarak derin nefes alıp vermek, akciğerlerin en alt kısmına oksijenli havanın ulaşmasını sağlıyor. Bu sayede de kalbin, yeterli oksijeni pompalamak için hızlı atması gerekmiyor. Bu da daha az yorulmanızı ve daha enerjik hissetmenizi sağlıyor. Derin nefes alıp vermenin bir diğer faydası da kalp kasının doğru ritimde kasılmasını sağlamak. Kalp ritminin düzenlenmesi, tansiyon problemi yaşayanlar için rahatlatıcı bir etki oluşturuyor.
Doğru nefesle etkileyici sonuçlar
HONOR Watch GS Pro'nun nefes egzersizleriyle doğru nefes alıp verme alışkanlığı kazananlar, zaman içerisinde uyku düzenlerinde iyileşme de yaşıyorlar. Özellikle uykudan önce yapılacak 3-5 dakikalık bir nefes egzersizi seansı, uyku kalitesini artırmaya ve bu sayede çok daha dinç uyanmaya yardımcı oluyor. Nefes egzersizleri, anksiyetenin azalmasına imkân sağlarken odaklanmayı kolaylaştırabiliyor. Bu sayede işte ve günlük yaşamda çok daha verimli olmak mümkün oluyor.
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