Hoparlör Hediyeli Alcatel 3T 10 Türkiye'de Satışa Sunuldu!

TCL Communication, hayatı kolaylaştıran özellikler sunan Alcatel 3T 10 tabletin Türkiye'de satışa çıktığını duyurdu. Bluetooth 4.2 bağlantı özelliğine ve 128 GB'a kadar hafıza kartı desteğine sahip 3T 10 tablet, online eğitimden home-office çalışmaya, müzik dinlemekten, film seyretmeye kadar tüm kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına cevap veren ev ortamına uygun bir kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca 10 inç IPS ekranı sayesinde çocuklar da evde eğitimlerini ve eğitici programları rahatlıkla takip edebiliyor.
Her zaman kullanıma hazır
Alcatel 3T 10, Google Asistan ile kullanıcıların işlerini kolaylaştırıyor. Üç metreye kadar DSP ses tanıma, ses yayını ve çoklu görev özellikleriyle kullanıcılar tableti el değmeden, sadece sesli komutlarla kullanabiliyor. 3T 10, akıllı ev cihazlarıyla bağlantı oluşturarak evin sıcaklık durumu ve ışık ayarı gibi kontroller de yapabiliyor.
Etkili ses
Kullanıcılar, 4.080 mAh bataryası, ses bozulmalarını engelleyen çift ön hoparlör ve çift bas geliştirme ünitesiyle en sevdiği filmleri, müzikleri, oyunları ve daha fazlasını sonuna kadar deneyimleyebiliyor. Ayrıca tabletle birlikte gelen hoparlör de 7 saatlik pil ömrü ve üstün ses kalitesi sayesinde kullanıcılara unutamayacakları kesintisiz bir medya deneyimi sunuyor.
Kolay erişim
Hızlı erişim ekranı ile kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm bilgiler, ekranda yer alıyor ve kullanıcılar, favori araçlarına ellerini değmeden erişebiliyor. Alcatel 3T 10'un geniş HD ekranı ses istasyonuna bağlandığı zaman çoklu görevlere, haberlere ve hava durumu tahminlerine anında erişilmesini sağlıyor.
Keyifli çoklu görev
Alcatel 3T 10'un şarj ünitesi sayesinde çoklu görev süreçleri çok daha keyifli hale geliyor. Stant ve şarj cihazını birleştiren şarj ünitesi, kullanıcıların tabletin hızlı erişim ekranına kolayca erişmesini sağlıyor. Kullanıcılar, filmleri rahatça izlemek, müzik çalmak, yemek pişirirken tarif bakmak veya yatmadan önce okumak veya içerik görüntülemek için şarj ünitesini kullanabiliyor.
Anında erişim
Yüz tanıma teknolojisi sayesinde tableti açmak için kullanıcıların kameraya bakması yeterli oluyor. Alcatel 3T 10, yüzü hızlı bir şekilde tanıyabilmek için 30 derece algılama yarıçapına sahip ve 106 anahtar nokta kullanıyor.
Alcatel 3T 10 Fiyatı
Mat dokulu tasarıma sahip Alcatel 3T 10, siyah renk seçeneğinin yanı sıra 1.499 TL'lik önerilen satış fiyatıyla piyasaya sunuldu.
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