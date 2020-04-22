Hoparlör Hediyeli Alcatel 3T 10 Türkiye'de Satışa Sunuldu!

Temas gerektirmeyen sesli komut imkanı ve büyük ekranıyla ev ortamı için uygun bir tablet olan Alcatel 3T 10, hayatı kolaylaştıran özellikler sunan ses istasyonuyla birlikte Türkiye'de satışa çıktı. İşte Alcatel 3T 10 özellikleri ve fiyatı!