LG'nin Yeni Amiral Gemisi LG Velvet, Her Açıdan Göründü

LG'nin parça parça tanıttığı yeni amiral gemisinden üçüncü resmi tanıtım da geldi. Firma, paylaştığı videoda LG Velvet'in tasarımını tamamen gösterdi ve telefonun Snapdragon 765 yonga setiyle çalışacağını da doğruladı.
Korece videoda su damlası şekilli bir çentiğe sahip LG Velvet'i her açıdan görebiliyoruz. Telefonun arka yüzünde üç lensli bir kamera sistemi buluyor, renk seçenekleri ise videoya göre siyah, yeşil ve kırmızıdan oluşuyor. LG Velvet'in en önemli özelliği, "parıltılı" gövdesi olacak gibi görünüyor. Bununla birlikte tasarım, telefonun içinde neler olduğu hakkında çok fazla şey söylemiyor. Yine de 3,5mm kulaklık girişinin yerinde kaldığını görebiliyoruz.
Videonun sonunda görünen Snapdragon 765 logosu, telefonun Snapdragon 865 gibi en üst seviyedeki bir işlemciyle gelmeyeceğini gösteriyor.
LG'nin G serisini sonlandırması nedeniyle aslında LG Velvet, beklenen LG G9'un kendisi. LG'nin "aşamalı" tanıtımı sayesinde telefonun tasarımı ve işlemcisi hakkında bilgi sahibiyiz. Cihazın çıkış tarihinin 15 Mayıs olabileceği konuşuluyor, yani tüm özelliklerini öğrenmek için muhtemelen çok beklemeyeceğiz.
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