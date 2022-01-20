Horizon Forbidden West Hikaye Fragmanı Yayınlandı

Şu sıralar oyun severler 18 Şubat tarihinde piyasaya çıkması beklenen Horizon Forbidden West'i heyecanla bekliyor. PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarına çıkacak olan Horizon Forbidden West, Aloy'u yeni bir maceraya taşıyacak.
18 Şubat'ta hikayesinde yeni bir sayfa açacak olan Aloy'u; dünyayı sona erdirecek bir felaket, Regalla ve isyancıları, Sylens'ın entrikaları ve henüz keşfedilmemiş birçok tehlike bekliyor.
Forbidden West'in sınırlarına adım atan Aloy, bu tehlikelerle tek başına yüzleşmeyecek. Aloy'a, Varl ve Erend gibi cesur ve tanıdık dostları ile Zo, Alva ve Kotallo gibi yeni yol arkadaşları katılacak.
Sony, heyecanla beklenen Horizon Forbidden West için yeni bir fragman yayınladı. "Aloy ve arkadaşlarını Forbidden West'te bekleyen heyecan dolu maceraya bakış atan yeni hikaye fragmanını sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bununla birlikte, Aloy ve arkadaşlarının Regalla ile asiler ve Batı'nın en tehlikeli makineleriyle verdikleri mücadeleyi resmeden yeni görsel çalışmamızı da sizlerle paylaştığımız için çok heyecanlıyız. Bu eserde ayrıca Sylens, Tenakth kabilesinin Şefi ve geçmişle bağlantısı olan yeni gizemli karakter Tilda da yer alıyor," şeklinde bir açıklamayla izleyicilere sunulan fragmanı hemen aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.
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