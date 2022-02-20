"Horizon Forbidden West'i PS5 İçin Yavaşlatmak Zorunda Kaldık"

Horizon Forbidden West, kısa bir süre önce piyasaya çıktı ve şu sıra oyun severler özledikleri Aloy'un macerasına kaldığı yerden devam ediyorlar. Kısa bir süre içinde Horizon Forbidden West incelemesini de detaylı şekilde sizlerle paylaşacağız ve bu konudan da aslında incelemede bahsedecektik, ancak Horizon Forbidden West'in direktörü Mathijs de Jonge'un verdiği röportaj, süreci hızlandırdı.
Horizon Forbidden West, PlayStation 5 için gerçekten de başarılı bir yapım. Gerek görsel kalitesi gerek aksiyon dozajıyla başarılı bir oyun olmuşken, oyun teknik açıdan da PlayStation 5 ile fazlasıyla uyum halinde. Öyle ki, Horizon Forbidden West'in PlayStation 5 yükleme süreleri o kadar hızlı ki, geliştirici ekip Guerilla Games yavaşlatmak zorunda kalmış.
Mathijs de Jonge, röportajında, PS5'in dahili SSD'sinin yükleme sürelerinin önemli ölçüde artmasına izin verdiklerini, oyuncuların oyunu başlatmasının veya haritada seyahat etmesinin saniyeler içinde gerçekleştiğini söyledi. Ancak buna karşın hızlar o kadar yükselmiş ki, bekleme ekranlarında yer alan ipuçlarının bile görülemediği fark edilmiş. De Jonge, "PS5 ile yükleme süresi 4 – 5 saniye sürüyor ve bu o kadar hızlı gerçekleşiyor ki, oyuncular ipuçlarını bile okuyamıyor," derken, ekip bir karar almış ve, "Yükleme sırasında oyuncuların ipuçlarını okuyabilmeleri için yükleme ekranını sabitledik," şeklinde bir itirafta bulunuyor.
Öyle ki, Horizon Forbidden West'te yükleme ekranı gerçekten de ışık hızında tamamlanıyor ve De Jonge'nin de söylediği gibi ekran sabit kalıyor. Kenarda bir X tuşu ortaya çıkıyor ve ekrandaki ipucunu okuduktan sonra oyuna devam etmek için X'e basıp başlayabiliyorsunuz. Okumak istemiyorsanız da yine basıp geçebilirsiniz elbette.
PlayStation 5 ilk tanıtıldığında yükleme sürelerinin kısalacağını biliyorduk, ancak oyun geliştiricilerinin bu süreyi uzatmak için bu şekilde çabalayacaklarını kestiremiyorduk. Cihaz gerçekten de çok hızlı ve ona özel olarak hazırlanan yeni nesil oyunlarda bunun karşılığı alınmaya başladı ki Horizon Forbidden West de bunlardan biri.
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