Hoverboard'larda da Hack Tehlikesi!

Daha önce patlayan pilleri nedeniyle hedef tahtasına oturtulan elektrikli scooter - kaykaylar, şimdi de hacker tehdidi ile karşı karşıya!

Hoverboard'larda da hack tehlikesi!

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