Hoverboard'larda da Hack Tehlikesi!
Daha önce patlayan pilleri nedeniyle hedef tahtasına oturtulan elektrikli scooter - kaykaylar, şimdi de hacker tehdidi ile karşı karşıya!
Bir hoverboard kullanmamanız için pek çok farklı sebep sayılabilir. Görünene göre artık bu listeye yeni bir sebep daha eklenmiş durumda. Siber güvenlik firması IOActive, Segway MiniPro'yu, bluetooth bağlantısı aracılığı ile ele geçirmeyi çözmüş durumda.
Henüz çok yakın bir süre önce hoverboard'ların aniden alev almaya yatkın olduklarından bahsediyor ve bu araçları kimin alıp kullandığını sorguluyorduk. Görünene göre tüm tehlikelere rağmen insanlar bu araçları almaya devam ediyorlardı ki, Segway de birbiri ardına yeni modeller sunmaya başladı.
Ancak 600 dolar fiyatı ile satılan MiniPro, görünüşe göre hack'lenmeye oldukça yatkın. Hoverboard-scooter karışımı araç, bir Bluetooth uygulaması aracılığı ile uzaktan kumanda edilebiliyor. Ancak yeni ortaya çıkan bir yöntemle saldırganlar, hoverboard'unuz ele geçirebiliyor. Dahası, araç bluetooth'u kapatmak için bir seçenek de sunmuyor.
IOActive, bu açığı geçtiğimiz yıl bulmuş ve Segway'i konu hakkında bilgilendirdiğini söylüyor. Bulguların sadece bir kısmı bugün açıklandı ve Segway, üründeki açıkların bazılarını kapatmış durumda. Ancak cihazların giderek daha bağlı hale gelmeleri ile bu problemler artmaya devam edecek gibi görünüyor. Düzgün bir güvenlik olmadan ve hatta gerekli güvenlik sistemleri kullanıldığında bile bağlı cihazlar ve kullanıcıları saldırılara açık hale geliyor. Şu anda geldiğimiz noktada bağlantılı cihazların güvenliğe sahip olmamaları en iyi ihtimalle ihmalkarlık ve en kötü ihtimalde hayati tehlike anlamına geliyor...
Levent Öztürk
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