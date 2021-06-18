HP, Eğlenceli ve Ücretsiz Baskı Platformunu Duyurdu

HP, yeni geliştirdiği Baskı Dünyası platformu ile doğum günleri, Anneler Günü, Babalar Günü, özel ve ulusal kutlamalar gibi önemli günlere ve temalara yönelik birçok şablon, kutlama kartı ve çocuklara yönelik basılabilir el sanatları gibi etkinlikleri ücretsiz olarak sunuyor. Ailelere ek olarak öğretmenler de platformun imkanlarını kullanarak öğrencilerinin eğitimlerini eğlenceli bir şekilde destekleyebiliyor.
Pandemi dönemiyle birlikte çocukların dijital dünyayla olan ilişkileri ve gün içinde ekran karşısında geçirdikleri süreler arttı. Çocukların çevrimiçi olarak geçirdikleri zaman dilimine keyifli bir mola vermelerini sağlayan HP, Baskı Dünyası platformu ile zengin bir içerik sunuyor. Web üzerinden ve mobil olarak HP Smart uygulamasından erişilebilen HP Baskı Dünyası'nda yer alan içerikler kolayca baskı alınarak, çocukların verimli vakit geçirmesini sağlıyor.
HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, HP Baskı Dünyası platformuyla ilgili şunları söyledi: "Ailelerin ve çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla HP Baskı Dünyası'nı hayata geçirdik. Bu platform sayesinde çocuklarımızın halihazırda uzaktan eğitim ile önemli ölçüde artan ekran karşısında geçirdikleri süreyi azaltmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda sanal dünyadaki ilgi çekici imkanlara alternatif olarak yazıcılardan kolayca baskı alınabilen HP Baskı Dünyası aktiviteleri ile çocukların kaliteli zaman geçirmelerini mümkün kılıyoruz."
HP Babalar Günü'nü unutmuyor
HP Baskı Dünyası'nın yeni içerikleri arasında Babalar Günü kart şablonları da yer alıyor. Babasına bu önemli günde kendi elleriyle yaptığı bir hediyeyi vermek isteyen çocuklar, ücretsiz platforma erişerek dilediği kartı hazırlayabiliyor.
HP Baskı Dünyası platformuna HP Smart mobil uygulamasından ve https://printables.hp.com/tr/tr sayfasından erişilebiliyor.
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