Samsung, LPDDR5 uMCP Belleklerinin Seri Üretimine Başladı

Samsung, en yeni akıllı telefonları için yeni bellek çözümünün seri üretimine başladı. Şirketin LPDDR5 UFS tabanlı multichip paketine sahip olan yeni bellekleri, yakında telefonlarda yer alacak. Peki, bu yeni bellek teknolojisinin farkı ne?
Samsung, LPDDR5 DRAM'i UFS 3.1 NAND flaş bellek teknoloji ile birleştirerek hazırladığı yeni bellekleri, daha düşük seviyeli telefonlarda daha yüksek bellek performansı sağlayacak. Akıllı telefon kullanıcılarına amiral gemisi düzeyinde bir bellek performansı amaçlıyor Samsung'un Bellek Ürün Planlama Ekibi başkan yardımcısı Young-soo Sohn konuyla ilgili olarak ise şunları söylemiş:
"Samsung'un yeni LPDDR5 uMCP bellek teknolojisi, zengin bellek geliştirmeleri yönündeki mirasımız üzerine inşa edilmiş ve tüketicilerin daha düşük seviyeli cihazlarda bile kesintisiz akış, oyun ve karma gerçeklik deneyimlerinin keyfini çıkarmalarına olanak tanıyacak bir teknoloji. Bu teknolojinin insanların günlük yaşamlarında çok yardımcı olacağına inanıyoruz."
Yeni bellek teknolojisi, hem yüksek depolama alanını beraberinde getirecek hem de yükse hız sağlayacak. Bu entegrason ile kullanıcıların artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları, oyun ve gelişmiş fotoğrafçılık deneyimlerine terfi beklenirken, yeni çiplerin seri üretim sonrası hemen telefonlara yerleştirilebileceği söyleniyor. Planlara göre, bu bellek çipleri bu ay itibariyle satılacak telefonlarda kullanıcılara sunulmaya başlanacak.
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