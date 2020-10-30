HP'den Küçük ve Mikro işletmelere özel "Geleceğin Yazıcısı"

HP, Inc., mikro ve küçük işletmelerin fatura, sözleşme ve raporlama gibi baskı ihtiyaçlarında toner maliyetlerinden tasarruf ettiren HP Neverstop Laser'i "Masrafını Çıkaran Yazıcı" olarak konumlandırdı. HP Neverstop Laser Yazıcı, içinden çıkan 5.000 sayfaya kadar baskıya yetecek toneri ile uzun süre "toner bitti" dedirtmiyor ve toner bittiğinde, çok uygun maliyet ile satılan 2.500 sayfalık yedek toner dolum kitiyle, yüksek hacimli baskı ihtiyacı olan küçük işletmelerin "toner masrafı" derdine son veriyor.
HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, konuyla ilgili şunları söyledi: "HP Neverstop Laser teknolojisi, yazıcının toner değişimine gerek kalmadan uzun bir süre kullanılmasını sağlıyor ve cihazın tonerinin bitmesi nedeniyle kullanım dışı kalma süresini büyük ölçüde azaltıyor. HP Neverstop Laser, yüksek miktarda baskı alan ve işin devamlılığına önem veren kullanıcılar için doğru bir çözüm olarak öne çıkıyor. Toner bittiğinde kullanımı çok pratik ve maliyeti oldukça düşük yedek toner dolum kitiyle de yalnızca 15 saniye içinde 2.500 sayfalık toner, tekrar yazıcının toner tankına doldurulmuş oluyor. Dolum esnasında tonerin kitten yazıcı tankına direkt akrarılması sayesinde herhangi bir dökülme, bulaşma ve kirlenme sorunu yaşanmıyor."
5.000 sayfalık baskıya yetecek kadar tonerle birlikte gelen HP Neverstop Laser'ın toner dolum kiti 2.500 sayfa basabiliyor. Bu sayede sınıfının en düşük baskı maliyetine ulaşıyor.
Tonerin doluluk durumunu sürekli gösteren yazıcıda ilk 2.500 sayfayı bastıktan sonra bir yol açan özel görüntüleme sensörü yer alıyor. Bu teknoloji, yeniden doldururken tonerin dökülmesini ve etrafın kirlenmesini engelliyor. Toneri doldurmak için 15 saniye yeterli oluyor.
Yenilenen HP Neverstop Laser ürünlerinin önemli özellikleri:
- Bağlantılı ve mobil:
- Cihazın bağlantı seçenekleri arasında USB girişi, Wi-Fi veya Ethernet network yer alıyor.
- Kolay mobil tarama ve baskı, güvenli faks gönderimi ve her yerden hareket halindeyken erişim sağlayan HP Smart App ile Smart Tasks belge organizasyonu (HP Neverstop Laser 1000W ve HP Neverstop Laser 1200W seçeneklerinde mevcut). Smart App sayesinde mobil baskı almak çok kolay ve pratik.
- Enerjiyi verimli kullanıyor ve çevre dostu:
- HP Neverstop Laser'ın düşük emisyonunun ve temiz hava kalitesi teknolojisinin Blue Angel ve Energy Start 3.0 sertifikası bulunuyor.
- Ağırlığının yüzde 25'i kadar geri dönüştürülüş plastikten üretilen yazıcıların toner dolum kiti de ağırlığının yüzde 75'i kadar geri dönüştürülmüş plastikten üretiliyor.
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