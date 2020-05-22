HTC, Geri Dönmeye Hazırlanıyor. Ama Bu Kez, Yeni Bir Telefonla Değil...

HTC, akıllı telefon tarafında yaşadığı son talihsizliği olan HTC U12+'la beraber Türkiye pazarı da dahil bazı önemli pazarlardan bu kategoride çekilmiş, ancak akıllı telefon üretimine sessiz sedasız şekilde devam etmişti. Fakat şirketin ürettiği modeller o denli ses getirmemiş, daha çok kendi halinde bir seyir izlemişti. Şimdi ise HTC'nin yeniden bir atak geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor. Fakat akıllı telefon alanında değil, bu kez kablosuz kulaklık kategorisinde.
Gelen bilgilere göre HTC, yeni bir kulaklık üzerinde çalışıyor. Adının HTC U Ear olacağı belirtilen bu yeni kulaklık, tasarımıyla ise Apple AirPods'u andırıyor. Parlak piyano siyahı rengiyle renklendirilen HTC U Ear, açık tasarımı benimsiyor ve tasarım hatlarıyla AirPod'ların gövde tasarımını yansıtıyor.
HTC'nin yeni kulaklığı hakkında daha fazla detay ise şimdilik yok.
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