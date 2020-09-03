Rolls-Royce yeni nesil Ghost'u tanıttı! İşte Rolls-Royce Ghost özellikleri

Rolls-Royce markasının yüzyılı aşan tarihindeki en başarılı modeli olan GHOST bu yıl yeni nesile taşındı. Eylül ayı itibarı ile tanıtılan yeni nesil Ghost, önümüzde ki günlerde Türkiye'ye geliyor.
Müşterilerin Geri Bildirimlerini Dinledi
10 yıl içinde markanın en çok satan modeli olan bu sedan geçen yıl üretimini bitirmişti. Yeni model için müşterilerinden ne istediklerine dair pek çok geri bildirim aldı ve daha da önemlisi bu geri bildirimleri dinledi. Rolls-Royce'a göre yeni Ghost, müşterilerinin günümüzde değişen ihtiyaçlarını yansıtan "Sadeliğin Mükemmelliği" ile "Geleceğe Odaklı" bir otomobil haline geldi.
Video Serisi Paylaşıldı
Rolls-Royce'un ikinci nesil Ghost ile tanıştırma sürecini, Ağustos ayı boyunca paylaştıkları video serisi ile takip ettik.
Rolls Royce Ghost 1. Video
Rolls Royce Ghost 2. Video
Rolls Royce Ghost 3. Video
Şimdiye Kadar En Gelişmiş Rolls-Royce Modeli
Mühendisler, Phantom ve Cullinan'ı destekleyen alüminyum yoğunluklu Lüks Mimarisini Standart ve Genişletilmiş Aks Mesafesi özelliklerinde Ghost'un ihtiyaçlarına uyacak şekilde değiştirmişler. Dijital platformda tanıtılan yeni nesil Ghost, Rolls-Royce'un otoriter tavrını koruyor.
Teknolojik açıdan şimdiye kadar en gelişmiş Rolls-Royce modeli olan ikinci nesil Ghost; 600 metreden fazla aydınlatma mesafesine sahip LED ve lazer farlar, gündüz ve gece görüşlerinde vahşi yaşam ve yaya uyarısı odaklı görme yardımı, uyanık kalma asistanı, 360° ve helikopter görüşüne sahip dört kameralı sistem, aktif seyir kontrolü, çarpışma uyarısı, çapraz trafik uyarısı, şeritten ayrılma ve şerit değiştirme uyarısı, endüstri lideri 7x3 boyutlarındaki yüksek çözünürlüklü baş üstü ekran, kablosuz bağlantı noktası, park asistanı, son teknoloji navigasyon ve eğlence sistemlerini içererek bugüne üretilmiş en teknolojik Rolls-Royce olma özelliğini taşıyor.
Rolls Royce Tork ve Sessizlik İsteyenlere Yanıt Verdi
Genellikle anlık tork ve sessizlik isteyen müşterilerin geri bildirimleri, markanın Rolls-Royce ile ilgili 6.75 litrelik çift turbo şarjlı V12 benzinli motoru daha da geliştirmesini sağlamış. Torkun 850Nm/627lb ft ve 563bhp/420kW gücü tüm tekerleklerden yönlendirme, dört tekerlekten çekiş sistemine aktarılmış.
Yeni Ghost'ta MEPS
Yeni Ghost, yeni bir Mikro Çevre Arıtım Sisteminden (MEPS) yararlanıyor.
Tüm kabin havasını, Rolls-Royce'un mikro ortamından neredeyse tüm ultra ince parçacıkları iki dakikadan daha kısa sürede kaldırabilen Nano-Fleece filtre aracılığıyla kanalize ediyor.
El yapımı alüminyum gövde yapıları sayesinde, arabanın ana yapısı Silver Dawn ve Silver Cloud modellerini çağrıştıran, kapalı hatlarla kesintisiz tek bir akışkan kanvas gibi görünüyor. İkonik heykeli Spirit of Ecstasy (Coşkunun Ruhu) ilk kez panel çizgileriyle çevrili değil, kendi kaporta "gölü" içinde yer alıyor.
Sihirli Halı Sürüşü Özelliği
Markanın ayırt edici özelliği Sihirli Halı Sürüşü (Magic Carpet Ride) ise evrim geçirdi. Dünyanın ilk üst salıncak damperi ünitesini bünyesinde barındıran otomobil artık en zorlu yol yüzeylerini tahmin edebiliyor ve bunlara anlık tepkiler verebiliyor.
Rolls-Royce için özel olarak oluşturulan bu teknoloji tek başına Üst Salıncak Damperi, beş yıllık toplu yol ve mukayese testlerinin sonucu.
Planar adı verilen bu yazılım ayrıca, yeni Ghost'un sürüş rotasındaki izinsiz girişlere proaktif olarak adapte olmasını gerektiren bilgileri de yönetiyor. Bu teknolojilerden ilki, markanın Flagbearer sistemi.
Flagbearer Sistemi Nedir?
Yasalara göre ilk motorlu araçların önünde kırmızı bayrak taşıması gereken adamları çağrıştıran bu teknoloji, ön cama entegre edilmiş bir stereo kamera sisteminden oluşuyor ve süspansiyonu 100 km/saate kadar reaktif yerine proaktif olarak ayarlıyor.
İkincisi, yaklaşan virajlar için optimum vitesi önceden seçmek için GPS verilerini çeken Rolls-Royce'un Uydu Destekli İletim sistemi.
Uydu Destekli İletim Sistemi
Bu otomobil için markanın tasarımcı, mühendis ve zanaatkârlardan oluşan özel bir grup, aydınlatılmış yeni bir panel yaratmış. İki yıl boyunca, 10.000 saatten fazla sürede geliştirilen bu dikkat çekici parça, 850'den fazla yıldızla çevrili Ghost isim levhasını motorlu arabanın iç mekanına getiriyor. Gösterge panelinin yolcu tarafında yer alan takımyıldız ve işaret, iç ışıklar çalışmadığında tamamen görünmez oluyor.
Bespoke Collective
Yeni Ghost'un Post Opulent tasarım uygulamasına mükemmel bir şekilde uyum sağlayan Bespoke Collective, kullanıcılarına istedikleri efekti elde etmek için ekran teknolojisini kullanmak yerine gerçek bir lüks yeniliğini yaratıyor. Aydınlatmanın kendisi, ön panonun üstüne ve altına monte edilmiş 152 LED'den oluşuyor ve bunların her biri kabinin saati ve gösterge kadranı ile renk uyumuna sahip durumda. Ghost imzasının eşit şekilde yandığından emin olmak için, yüzeyde 90.000'den fazla lazerle kazınmış nokta içeren 2mm kalınlığında bir ışık kılavuzu kullanılmış. Bu sadece ışığı eşit olarak dağıtmakla kalmıyor, aynı zamanda ön panoda araç hareket ederken Yıldız Tavan Döşemesinin ince ışıltısını yansıtan parıltı etkisi yaratıyor.
Eylül ayı itibarı ile tanıtılan yeni nesil Ghost, önümüzde ki günlerde Türkiye'ye geliyor.
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