Rolls-Royce yeni nesil Ghost'u tanıttı! İşte Rolls-Royce Ghost özellikleri

Dünyanın ilk süspansiyon teknolojisine sahip otomobili Rolls-Royce yeni nesil Ghost tanıtımı gerçekleştirildi. İşte görüntüsü ile herkesi büyüleyen yeni otomobil Rolls Royce Ghost özellikleri...

Rolls-Royce yeni nesil Ghost'u tanıttı! İşte özellikleri

Rolls-Royce markasının yüzyılı aşan tarihindeki en başarılı modeli olan GHOST bu yıl yeni nesile taşındı. Eylül ayı itibarı ile tanıtılan yeni nesil Ghost, önümüzde ki günlerde Türkiye'ye geliyor.

Müşterilerin Geri Bildirimlerini Dinledi

10 yıl içinde markanın en çok satan modeli olan bu sedan geçen yıl üretimini bitirmişti. Yeni model için müşterilerinden ne istediklerine dair pek çok geri bildirim aldı ve daha da önemlisi bu geri bildirimleri dinledi. Rolls-Royce'a göre yeni Ghost, müşterilerinin günümüzde değişen ihtiyaçlarını yansıtan "Sadeliğin Mükemmelliği" ile "Geleceğe Odaklı" bir otomobil haline geldi.

ghost

Video Serisi Paylaşıldı

Rolls-Royce'un ikinci nesil Ghost ile tanıştırma sürecini, Ağustos ayı boyunca paylaştıkları video serisi ile takip ettik.

Rolls Royce Ghost 1. Video

Post Opulence, new Ghost’s minimalist design treatmentPost Opulence, new Ghost’s minimalist design treatment
Rolls-Royce shares some insights to demonstrate the underlying substance of the highly progressive new Ghost ahead of its official unveiling in autumn this year. The series begins with Rolls-Royce Designer Henry Cloke, who identified an emerging aesthetic defined by purity and minimalism, internally named ‘Post Opulence’. NEDCcorr (combined)* CO2 emission: 343 g/km ; Fuel consumption: 18.8 mpg / 15.0 l/100km (*) WLTP (combined)# CO2 emission: 347-359 g/km ; Fuel consumption: 17.9-18.6 mpg / 15.2-15.8 l/100km (#)

Rolls Royce Ghost 2. Video

What the first Ghost taught Rolls-Royce Motor CarsWhat the first Ghost taught Rolls-Royce Motor Cars
Significant time was invested in understanding the group of clients the first Rolls-Royce Ghost was tailored to. As more Ghosts entered the world, the brand’s Luxury Intelligence Specialists were able to identify developing behaviours in how this particular layer of clients used their motor car. This vital data informed the design and engineering direction of the new Ghost. NEDCcorr (combined)* CO2 emission: 343 g/km ; Fuel consumption: 18.8 mpg / 15.0 l/100km (*) WLTP (combined)# CO2 emission: 347-359 g/km ; Fuel consumption: 17.9-18.6 mpg / 15.2-15.8 l/100km (#)

Rolls Royce Ghost 3. Video

Engineering PurityEngineering Purity
When Ghost clients were informed that Rolls-Royce would begin developing a new Ghost, their request was simple: deliver a motor car that they could use even more. To fulfil this brief, Rolls-Royce configured the marque’s proprietary spaceframe architecture to incorporate elements of the brand’s existing model portfolio such as all-wheel drive and all-wheel steering, while adapting the structure to accommodate significant advances in Rolls-Royce’s hallmark magic carpet ride and dynamic abilities. #rollsroyceghost NEDCcorr (combined)*CO2 emission: 343 g/km ; Fuel consumption: 18.8 mpg / 15.0 l/100km (*) WLTP (combined)# CO2 emission: 347-359 g/km ; Fuel consumption: 17.9-18.6 mpg / 15.2-15.8 l/100km (#)

Şimdiye Kadar En Gelişmiş Rolls-Royce Modeli

Mühendisler, Phantom ve Cullinan'ı destekleyen alüminyum yoğunluklu Lüks Mimarisini Standart ve Genişletilmiş Aks Mesafesi özelliklerinde Ghost'un ihtiyaçlarına uyacak şekilde değiştirmişler. Dijital platformda tanıtılan yeni nesil Ghost, Rolls-Royce'un otoriter tavrını koruyor.

Teknolojik açıdan şimdiye kadar en gelişmiş Rolls-Royce modeli olan ikinci nesil Ghost; 600 metreden fazla aydınlatma mesafesine sahip LED ve lazer farlar, gündüz ve gece görüşlerinde vahşi yaşam ve yaya uyarısı odaklı görme yardımı, uyanık kalma asistanı, 360° ve helikopter görüşüne sahip dört kameralı sistem, aktif seyir kontrolü, çarpışma uyarısı, çapraz trafik uyarısı, şeritten ayrılma ve şerit değiştirme uyarısı, endüstri lideri 7x3 boyutlarındaki yüksek çözünürlüklü baş üstü ekran, kablosuz bağlantı noktası, park asistanı, son teknoloji navigasyon ve eğlence sistemlerini içererek bugüne üretilmiş en teknolojik Rolls-Royce olma özelliğini taşıyor.

ghost

Rolls Royce Tork ve Sessizlik İsteyenlere Yanıt Verdi

Genellikle anlık tork ve sessizlik isteyen müşterilerin geri bildirimleri, markanın Rolls-Royce ile ilgili 6.75 litrelik çift turbo şarjlı V12 benzinli motoru daha da geliştirmesini sağlamış. Torkun 850Nm/627lb ft ve 563bhp/420kW gücü tüm tekerleklerden yönlendirme, dört tekerlekten çekiş sistemine aktarılmış.

ghost

Yeni Ghost'ta MEPS

Yeni Ghost, yeni bir Mikro Çevre Arıtım Sisteminden (MEPS) yararlanıyor.

Tüm kabin havasını, Rolls-Royce'un mikro ortamından neredeyse tüm ultra ince parçacıkları iki dakikadan daha kısa sürede kaldırabilen Nano-Fleece filtre aracılığıyla kanalize ediyor.

El yapımı alüminyum gövde yapıları sayesinde, arabanın ana yapısı Silver Dawn ve Silver Cloud modellerini çağrıştıran, kapalı hatlarla kesintisiz tek bir akışkan kanvas gibi görünüyor. İkonik heykeli Spirit of Ecstasy (Coşkunun Ruhu) ilk kez panel çizgileriyle çevrili değil, kendi kaporta "gölü" içinde yer alıyor.

Sihirli Halı Sürüşü Özelliği

Markanın ayırt edici özelliği Sihirli Halı Sürüşü (Magic Carpet Ride) ise evrim geçirdi. Dünyanın ilk üst salıncak damperi ünitesini bünyesinde barındıran otomobil artık en zorlu yol yüzeylerini tahmin edebiliyor ve bunlara anlık tepkiler verebiliyor.

Rolls-Royce için özel olarak oluşturulan bu teknoloji tek başına Üst Salıncak Damperi, beş yıllık toplu yol ve mukayese testlerinin sonucu.

Planar adı verilen bu yazılım ayrıca, yeni Ghost'un sürüş rotasındaki izinsiz girişlere proaktif olarak adapte olmasını gerektiren bilgileri de yönetiyor. Bu teknolojilerden ilki, markanın Flagbearer sistemi.

ghost

Flagbearer Sistemi Nedir?

Yasalara göre ilk motorlu araçların önünde kırmızı bayrak taşıması gereken adamları çağrıştıran bu teknoloji, ön cama entegre edilmiş bir stereo kamera sisteminden oluşuyor ve süspansiyonu 100 km/saate kadar reaktif yerine proaktif olarak ayarlıyor.

İkincisi, yaklaşan virajlar için optimum vitesi önceden seçmek için GPS verilerini çeken Rolls-Royce'un Uydu Destekli İletim sistemi.

Uydu Destekli İletim Sistemi

Bu otomobil için markanın tasarımcı, mühendis ve zanaatkârlardan oluşan özel bir grup, aydınlatılmış yeni bir panel yaratmış. İki yıl boyunca, 10.000 saatten fazla sürede geliştirilen bu dikkat çekici parça, 850'den fazla yıldızla çevrili Ghost isim levhasını motorlu arabanın iç mekanına getiriyor. Gösterge panelinin yolcu tarafında yer alan takımyıldız ve işaret, iç ışıklar çalışmadığında tamamen görünmez oluyor.

Bespoke Collective

Yeni Ghost'un Post Opulent tasarım uygulamasına mükemmel bir şekilde uyum sağlayan Bespoke Collective, kullanıcılarına istedikleri efekti elde etmek için ekran teknolojisini kullanmak yerine gerçek bir lüks yeniliğini yaratıyor. Aydınlatmanın kendisi, ön panonun üstüne ve altına monte edilmiş 152 LED'den oluşuyor ve bunların her biri kabinin saati ve gösterge kadranı ile renk uyumuna sahip durumda. Ghost imzasının eşit şekilde yandığından emin olmak için, yüzeyde 90.000'den fazla lazerle kazınmış nokta içeren 2mm kalınlığında bir ışık kılavuzu kullanılmış. Bu sadece ışığı eşit olarak dağıtmakla kalmıyor, aynı zamanda ön panoda araç hareket ederken Yıldız Tavan Döşemesinin ince ışıltısını yansıtan parıltı etkisi yaratıyor.

Eylül ayı itibarı ile tanıtılan yeni nesil Ghost, önümüzde ki günlerde Türkiye'ye geliyor.

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