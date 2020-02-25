HTC'nin Son Umudu: 5G'li HTC Geliyor!

Son birkaç senedir yaşadığı zorlu dönemi atlatamayan HTC, piyasayı neredeyse tamamen terk etmiş ve HTC Exodus 1 gibi belirli bir kitleye yönelik cihazlar üretmekle yetinmişti. Şimdi ise firma, 5G destekli, daha geniş bir kitleye yönelik telefonunu hazırlamaya başladı.
HTC'nin patronu Yves Maitre, bir röportajda firmasının 5G'li bir telefonu 2020'de piyasaya süreceğini söyledi. Maitre, bundan fazla bilgi vermedi ancak 5G'nin genellikle amiral gemisi telefonlarda bulunduğunu düşünürsek, HTC'nin telefonu da üst düzey olabilir. Yine de bu, telefonun herkese yönelik olacağını garantilemiyor. Düşük bir ihtimal de olsa firma, 5G özelliğini Exodus 1'de olduğu gibi bir blockchain telefonuna ilave edebilir.
HTC için daha muhtemel bir tercih ise HTC U13 veya HTC U12 Plus ismiyle gelecek bir telefon olabilir. Bunun yanıda Tayvan merkezli firma, bütçeyi zorlamayan bir 5G'li telefon da üretebilir ve büyük isimlerle rekabetten kaçınabilir. Böylece firma 5G'yi daha erişilir hale getirebilir.
Yeni telefonla HTC'nin büyük bir geri dönüş mü planladığı bilinmiyor, ancak bilinen firmanın telefon işini henüz bırakmadığı. Telefonun Galaxy S20 ve çıkacak olan iPhone 12 karşısındaki satışları, HTC'nin geleceğini belirleyebilir.
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