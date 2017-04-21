HTC U'nun Tanıtım Tarihi Belli Oldu!
HTC'nin yeni amiral gemisi HTC U'nun ne zaman sahne alacağı, en sonunda belli oldu!
HTC, yeni amiral gemisi HTC U'yu tüm dünyaya sergileyeceği tarihin 16 Mayıs olacağını duyurdu. Twitter'da beş saniyelik bir videoda gösterilen yeni telefonda birkaç yenilikçi işlev var.
HTC'nin paylaştığı görsel, telefonun kenarlarına basarak veya "sıkarak" onu kontrol edebileceğimizi doğruluyor. Telefonun böyle bir işlev sunacağı, son aylarda çok kez konuşulmuştu. HTC U'nun tasarımının ise ince ve sade olduğunu görüyoruz. Arka yüzün HTC U Ultra'yı andırdığı söylenebilir.
Squeeze for the Brilliant U. 05.16.2017 https://t.co/89OuHXbBlt pic.twitter.com/jLaeFD2wMW— HTC (@htc) 20 Nisan 2017
HTC U'daki "U" yeni bir telefona işaret etse de, kafa karıştırıcı bir durum var. Tayvanlı firmanın piyasada HTC U Ultra ve HTC U Play adında iki telefonu bulunuyor; yani U harfini taşıyan ilk telefon, HTC U olmayacak.
HTC U, sıkılabilen kenarlarıyla ilgi çekebilir. Telefonun başarılı olup olmayacağını belki bu özellik belirleyecek, ancak kamera, ekran ve ses kalitesi gibi diğer özellikler elbette önemli rol oynayacak. 16 Mayıs'ta bizi neyin beklediğini hep beraber göreceğiz.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
HTC yapiyor da pahali yapiyor tek problem o.