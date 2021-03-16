HTC, Yeni Akıllı Telefonu Wildfire E3'ü Resmi Olarak Tanıttı

Son yıllarda telefon pazarında pek de iyi bir dönem geçirmeyen HTC, yeni modeli ile geri döndü. ??HTC Wildfire E3, ilk aşamada ??Rusya pazarı için tanıtıldı ancak dünyanın diğer bölgelerine de ulaşması bekleniyor.?
?HTC Wilfire E3, 13 megapiksellik (f/2.0) ön kamerayı gözyaşı çentiği biçiminde 6,5 inçlik HD+ IPS ekrana entegre ediyor. MediaTek Helio P22 yonga setinden güç alan telefon, 4.000mAh pil, 4GB RAM, 64GB ve 128GB depolama seçenekleri ile geliyor, Parmak izi okuyucusu arka kısımda yer alıyor; yani ekran altı parmak izi sensörü söz konusu değil.
HTC Wildfire E3'ün arkasında dörtlü bir kamera sistemi bulunuyor: 13 megapiksellik (f/2.0) geniş açı kamerası, 8 megapiksellik (f/2.2) ultra geniş açı kamerası, 2 megapiksellik (f/2.4) makro kamerası ve 2 megapiksellik (f/2.4) derinlik sensörü. Bu sistem, 1080p video kaydına da imkan sağlıyor.?
?Wildfire E3'ün fiyatı ya da ne zaman satışa sunulacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.
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