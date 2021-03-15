Sony PlayStation 5, Oyun Konsolu Tarihinin "En Hızlısı" Olmayı Başardı

Eğer bir Sony PlayStation 5 arıyor ancak bulamıyorsanız, bunun tek sebebi üretimde yaşanan aksaklıklar değil. Görünene göre en azından ABD'deki kullanıcılar, bu konsolları ABD tarihindeki herhangi bir konsol platformundan çok daha hızlı bir şekilde satın alıyor.
NPD Group analisti Mat Piscatella'nın Twitter'da paylaştığı tüketici video oyun harcamaları istatistiklerine göre PS5, toplam parasal satış olarak ABD tarihindeki "en hızlı satan oyun konsolu" olarak öne çıkıyor.
Piscatella, PS5'in elde ettiği satış geliri miktarını belirtmiş olmasa da, bu yıl video oyun donanımı, yazılımı ve aksesuarı tüketici harcamalarının şimdiden toplam 9,3 milyar dolara ulaştığını söyledi.
Sony de geçtiğimiz ay gelir raporunda açık bir satış miktarı belirtmemişti ancak sadece 2020 yılında 4,5 milyon PS5 dağıtımı yaptığına işaret etmişti. Şubat ayında yapılan bir başka açıklamada da, bu ay başlayan önümüzdeki finansal yıl içerisinde 14,8 milyon ünitenin üzerinde satış yapmayı planladıkları söylenmişti.
Ancak NPD'nin söylediğine göre PS5, Şubat ayında ikinci sıraya düştü. Birinci sıraya yerleşen isim ise Nintendo Switch oldu...
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