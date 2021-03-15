Sony PlayStation 5, Oyun Konsolu Tarihinin "En Hızlısı" Olmayı Başardı

Sony'nin yeni konsolu PlayStation 5, en azından ABD'de, tarihinin gelmiş geçmiş en hızlı satılan oyun konsolu olmayı başardı. Ama son ay, bu büyük başarıya biraz olsun gölge düşürdü.