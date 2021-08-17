Huawei'ye ABD'den Bir Yeni Suçlama Daha Geldi!

Huawei bir kez daha ağlara arka kapı yerleştirme suçlaması ile karşı karşıya. Wall Street Journal'ın haberine göre Amerikalı bir firma olan Business Efficiency Solutions (BES) Huawei'ye hem teknolojilerini çaldığı hem de Pakistan'daki bir kurulum sırasında ağda bir arka kapı bırakmaları için baskı yaptığı gerekçesi ile dava açıyor. Bu sistem, iddialara Huawei'ye hassas vatandaşlık bilgilerinin toplandığı bir veri tabanına giriş hakkı verebilecek kapasitede.
BES'in iddiasına göre Huawei Pakistan'daki ağın bir kopyasını Çin'deki merkezinde oluşturmak ve Pakistan verilerine doğrudan erişmek istedi. BES bunu yapmak için Pakistan yetkili makamlarından izin almak gerektiğini söylese de, Huawei'nin böyle bir izne gerek olmadığını ve BES dediklerini yapmazsa ihaleyi ondan almakla tehdit ettiği iddia ediliyor. Huawei daha sonra yaptığı bir açıklamada izin alındığını söylemiş ancak izin belgesini göstermemişti.
Huawei bu iddialar üzerinde herhangi bir ürününde bir arka kapı olduğuna dair bir kanıt olmadığını açıkladı. Çin'de kurulan kopya sistemin tamamen test amaçlı ve ağa bağlanmamış izole bir sistem olduğunu da belirtti. Pakistan yetkililerinden Muhammad Kamran Khan iddiaların araştırıldığını ancak veri hırsızlığı olduğuna dair herhangi bir kanıta rastlanmadığını söyledi.
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