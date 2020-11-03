Huawei'den, Amerika'nın Baskısına Karşı Dev Bir Adım Daha

Huawei ABD ticaret ambargosunun üstesinden gelmek için Şangay'da bir fabrika kurmayı planlıyor.

Huawei'den Amerika'ya karşı bir dev hamle daha

Huawei'nin, uzun vadede ABD ticaret ambargosu nedeniyle zorda kalmamak için bazı önlemleri devreye soktuğu söyleniyor. Financial Times'ın haberine göre, firma Şangay'da temel telekom altyapısı işi için parçalar üretecek özel bir çip fabrikası kurmayı planlıyor. Fabrika, Huawei'nin ortağı ve şehir yönetimi tarafından desteklenen Shanghai IC R&D Center tarafından çalıştırılacak ve Huawei'nin kullanabileceği çipleri üretebilene kadar bir AR-GE merkezi olarak kullanılacak.

Tesis, 2021'in sonlarına doğru 28nm çiplere geçmeden önce, çok eski 45 nanometre mimarisine dayalı çipler yaparak çalışmaya başlayacak. Bu teknoloji, akıllı TV'ler ve Nesnelerin İnterneti cihazlarında kullanılacak çipler yapmak için yeterince gelişkin. 2022'nin sonlarına doğru, 5G hücresel donanımından "çoğunu" üretebileceği zaman 20 nm'ye geçiş yapacağı söyleniyor.

Fabrika üretime başlamadan önce Huawei stoğunda bulundurduğu çiplerle Telekom donanım işini çok da bozulmadan devam ettirebilecek gibi görünüyor. 2021 sonrasında kullanacağı çipler rakiplerinin gerisinde kalacak olabilir ancak yerel pazarda hala alıcı bulabilir ve Huawei tasarımını geliştirene kadar firmayı ayakta tutabilirler.

Hem Huawei hem de IC R&D Center "hassas bir konu" olduğu gerekçesi ile haber hakkında bir yorum yapmaktan kaçındı.

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