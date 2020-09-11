Android 11'in ardından Android 11 Go da Tanıtıldı. İşte Yenilikleri

Google'ın Pixel telefonları tarafından indirilebilir hale gelen Android 11, yakında diğer telefonlara da ulaşacak. Şimdi ise Google, Android 11 Go Edition'ı duyurdu.
Android 11 Go Edition, düşük güçlü cihazlarda hız ve performansa odaklanıyor. Buna karşın Google, Go Edition'ın "kapsama alanını" 2GB'a kadar RAM'e sahip cihazlara genişletiyor. Firmaya göre yeni sürümde uygulamaların açılması, Android 10 Go'a ya göre yüzde 20 daha hızlı gerçekleşiyor. Böylece telefonun RAM miktarı azaldığında uygulamalar arasında geçiş yapmak daha kolay bir hale geliyor.
Yolda olan diğer Android 11 işlevleri arasında bildirim bölümündeki yeni sohbet görünümü, uygulamaların izinlerini kontrol etmeye yönelik yeni gizlilik geliştirmeleri ve Files uygulamasındaki yeni Güvenli Klasör var.
Duyuruya göre Android 11 (Go Edition), 900MB ek depolama alanı, dört uygulama açıkken 270MB'a kadar ek boş bellek ile gelecek.
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