Merakla beklenen Avatar 2'den fotoğraflar paylaşıldı! Sahnelerden kesitler!

Avatar 2 için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Heyecanla beklenen Avatar 2'de sualtı çekimleri dikkat çekiyor. Sigourney Weaver'in (Dr. Grace Augustine) dublör kullanmadığı görüldü.

Yeni Avatar 2 fotoğrafları: Sigourney Weaver sualtı çekimlerinde

James Cameron, Yeni Zelanda'da çekilen Avatar 2 devam filminden bir dizi görüntü paylaştı. Bunların çoğu sualtı çekimlerindendi. Bilim kurgu kraliçesi Sigourney Weaver, çekimlerde bir su altı gösterisi yaptı.

"Dublör Kullanmamaktan Asla Çekinmez"

Avatar'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderide "Avatar devam filmlerinin setinden: Sigourney Weaver, su altındayken bile bir dublör kullanmamaktan asla çekinmez!"  ifadelerine yer verildi.

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Avatar filminde Dr. Grace Augustine karakterine hayat veren Sigourney Weaver, oldukça başarılı bir oyuncu.

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Sigourney Weaver'in canlandırdığı Dr. Grace Augustine karakteri, Pandora gezegeninde insanlardan kaçarken gövdesinden vurularak 2009'daki orijinal Avatar'da ölmüş gibi görünüyordu. Yine devam filmleri için geri dönen Sam Worthington'ın canlandırdığı Jake Sully, Tree of Souls'a ulaşacak kadar uzun yaşamasına yardım ediyor. 

Na'vi, bilincini bir avatar bedenine aktarıyor ve anılarının Pandora'nın ekosisteminde saklanmasını sağlayan bir sinirsel bağlantı oluşturuyor.

Avatar 2 Ne Zaman Yayınlanacak? İşte Tarihi!

Avatar 2 devam filminin gösterim tarihinin16 Aralık 2022 olması planlanıyor. Diğer devam filmlerinin ise (toplam beş) ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz bir bilgi yok.

Hem Avatar 2 hem de Avatar 3 için canlı aksiyon çekimleri 2019'da Yeni Zelanda'da aynı anda başladı. O zamandan beri, devasa bir set,  su altı çekimleri, bir "denizaltı" ve bir sürü  kumsalla dolu konsept görüntüsü gördük.

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