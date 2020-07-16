Huawei'ye Bir Büyük Şok da İngiltere'den Geldi

Birleşik Krallık, yaptığı açıklamada ülkenin 5G ağında Huawei ekipmanlarının kullanımını yasaklayacağını duyurdu. Böylece İngiltere, daha önce Huawei'nin ülkedeki pazar payını en fazla yüzde 35 ile kısıtlama kararından vazgeçmiş oldu.
İngiltere dijital bakanı Oliver Dowden, Salı günü parlamentoda yaptığı bir duyuruda, bu kararı başbakan Boris Johnson'un başkanlık ettiği Ulusal Güvenlik Konseyi'nde aldıklarını söyledi. Buna göre bu yılın sonundan itibaren telekom operatörlerinin Huawei'den ekipman satın alması yasaklanmış olacak. Buna ek olarak Dowden'e göre 2027 itibariyle İngiltere'nin 5G ağlarındaki Huawei ekipmanlarının kaldırılmış olması gerekiyor.
Huawei yaptığı açıklamada bu kararın "İngiltere'de telefon kullanan herkes için kötü olduğunu" söylerken, hamlenin İngiltere'yi "dijital ağır şeride taşıma tehdidi" içerdiğini ve faturaları şişireceğini iddia etti. Firma, İngiltere'yi yeniden düşünmeye davet etti.
ABD ve İngiltere'deki güvenlik uzmanları arasında Huawei'nin Çin'in hükümetteki Komünist Parti'siyle olan bağlantıları konusunda ciddi endişeleri olduğu biliniyor. Endişelerin ana kaynağı, Huawei ekipmanının şimdi olmasa bile gelecekte uluslararası casusluk ve izleme için kullanılabilme potansiyeli. Huawei bu iddiaları sürekli olarak yalanlasa da, Çin yönetiminden gelebilecek bir baskıya Huawei'nin dayanma gücünün olup olmadığı bilinmiyor.
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