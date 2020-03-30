Huawei, Coronavirüs Salgını Sonrasında "Geri Döndü"

Huawei'nin kurucusu ve CEO'su tarafından duyurulana göre firma, şimdiden üretim ve geliştirme çalışmalarının yüzde doksanından fazlasına geri dönmüş durumda.
Çin Hükümetinin kararı ile, kritik endüstrilerde çalışmaların bir kısmı, 3 Şubat gibi erken bir dönemde başlamıştı ancak geri kalan kısımların pek çoğu kapalıydı.
Muhabirlerle görüşen Ren Zhengfei, firmanın güncel ortamda oluşan talepleri karşılamak için yeni ürünler geliştirmeye hazır olduğunu da söyledi.
Huawei, iki önemli pazarı olan Çin ve Avrupa'da Coronavirüs salgını sebebiyle yaşanan yavaşlamanın ardından, ağ ekipmanları için talebin güçlenmesini bekliyor. Firma, bu pazarlarda oluşan talebi karşılamak için hazır olduğunu belirtiyor.
Ancak Huawei, salgın sebebiyle finansal kayıplara uğrayacağını da söylüyor ve ABD tarafından uygulanan yaptırımlar devam ederken, firma içi çözümlerini geliştirmek için ArGe ödeneğini de arttırmış durumda.
Dünya'nın en büyük telekom donanımı sağlayıcısı olarak kabul edilen Huawei, tedarik zincirinin salgın sırasında etkilenmediğinin garantisini verdi ve üretim hattının çalışmasını, ortaklarına koruyucu ekipmanlar sunarak sürdürdü.
150.000 Çinli çalışanının neredeyse yüzde doksanının işe dönmesi ile beraber firma, bu yıl finansal hedeflerini küçültmek zorunda kalsa da pozitif bir görüntü çiziyor.
CEO, ABD firmalarının desteği olmadan firmanın 3 ile 5 yıl içerisinde lider konumunu kaybedebileceğine işaret etmiş olsa da, ABD firmalarının da hayatta kalmak için müşteri olarak Huawei'ye ihtiyaçları olduğunu düşündüğünü belirtti.
Çinli firma, ABD hükümetinin sunduğu casusluk ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamaları sebebiyle bir süredir ciddi bir baskı altında bulunuyor. Trump hükümeti, kısa bir süre önce kabul ettiği yeni bir yasayla Huawei'nin Amerikalı teknoloji firmaları ile çalışmasını daha da zor hale getirmişti.
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