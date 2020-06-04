Huawei FreeBuds 3i Satışa Çıkıyor. İşte FreeBuds 3i Özellikleri ve Fiyatı!

Huawei FreeBuds 3i, kapalı tasarımı ve yenilenen aktif gürültü engelleme özelliği ile tüketicilere sunulacak.

Huawei FreeBuds 3i Satışa Çıkıyor!

Huawei, kullanıcının bulunduğu ortam ne olursa olsun, yeni kapalı kulak içi tasarımı ve aktif gürültü engelleme teknolojisi ile benzersiz ses deneyimi sunan FreeBuds 3i kablosuz kulaklıkları 5 Haziran itibariyle satışa sunacak. Kullanıcılar her nerede olursa olsun müziğin keyfini sonuna kadar çıkartabilecekler.

Müzik içeri, dünya dışarı

Huawei FreeBuds 3i, iki adet dışarı bir adet de içeri bakan entegre mikrofonları yardımıyla benzersiz bir gürültü engelleme teknolojisi sunuyor. Dışarı bakan mikrofonlar dış gürültüleri algılayıp buna göre aktif gürültü engelleme sinyalleri üretirken, kulak içine bakan mikrofon ise kulak kanalında hala var olan gürültüleri algılayıp aktif gürültü engelleme özelliğini daha da geliştiriyor. Bu şekilde FreeBuds 3i, 32dB'e kadar olan arka plan gürültülerini engelleyebiliyor. Bu yeni gürültü azaltma teknolojisi sayesinde kullanıcılar hem müzik dinlerken hem de telefonda konuşurken kristal berraklığında sese ulaşabiliyorlar.

Üstün ses, üstün performans

Bütün Huawei cihazlar arasında anında bağlantı sağlayan gelişmiş sistemi, FreeBuds 3i'nin şarj kutusunun kapağı açıldığı anda çalışıyor. Telefon ekranındaki bildirim ile anında bağlantı kurulan kablosuz kulaklıkların o sırada ne çaldığı ve ne kadar şarjının kaldığı da bildirim ekranında görülebiliyor.

Kullanıcının her hareketine uyum sağlaması için tasarlanan Huawei FreeBuds 3i'nin yüzeyleri dokunmatik sensörler ile donatılmıştır. Kulaklık yüzeyine çift dokunarak müzik veya arama fonksiyonlarını başlatabilirken, uzun dokunarak aktif gürültü engelleme özelliğini devreye alabilirsiniz. Ayrıca kulaklık kulaktan çıkartıldığında müzik otomatik olarak duruyor ve geri takıldığında kaldığı yerden devam ediyor.

Huawei FreeBuds 3i'nin 10 mm çapındaki dinamik sürücüleri ile güçlü bas seslerini verebiliyor. Çok hassas polimer kompozit diyaframlar, zengin ve deneli ses vermeleri için özel olarak kalibre edildiler.

Stil ve ergonomik göz önünde bulundurularak tasarlanan Huawei FreeBuds 3i'nin her kulağa uygunluğunu sağlayan 4 farklı boyutta silikon ucu da bulunuyor.

Huawei FreeBuds 3i, seramik beyazı rengiyle 5 Haziran tarihinden itibaren Huawei Online mağazada, 799 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile satışa sunulacak.

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