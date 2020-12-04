Huawei FreeBuds Pro ile Android veya iOS Cihazlarınıza Kolayca Bağlanın

Huawei FreeBuds Pro ile herhangi bir iOS veya Android akıllı telefona bağlanabileceğinizi biliyor muydunuz? Kolay eşleştirme mekanizması, hangi işletim sistemini desteklerse desteklesin, herhangi bir cihazda Huawei kulaklıklarınızdan mükemmel ses kalitesinin keyfini çıkarmanıza olanak tanıyor.
Yepyeni bir ses kalitesi deneyimi
Huawei FreeBuds Pro, 40 dB'ye kadar gürültü engelleme sağlıyor. 3 dinamik modun yanı sıra dış sesin içeri girmesini ve size çevrenizde olup bitenden farkında olmanızı sağlayan farkındalık modu sunuyor.
Enstrümanların kralı olan piyanonun geometrisinden ilham alınarak tasarlanan FreeBuds Pro ayrıca 30 saate kadar pil ömrü içerir.
Basit hareketler ile akıllı etkileşim
Kulaklıkların akıllı kontrolü parmaklarınızın altında! Huawei FreeBuds Pro'nun son derece hassas sensörü, taleplerinize doğru yanıt verir. Sıkıştırma hareketi ile gürültü gidermeyi kolayca kontrol edebilirsiniz. Sıkıştırma hareketi ayrıca çalma listesinde rahatça gezinmenize de olanak tanıyor. Duraklatmak / devam ettirmek için kulaklık gövdesini bir kez, sonraki şarkıya atlamak için iki kez sıkıştırmak yeterli. Üç kez sıkıştırmak ise önceki şarkıya dönmenizi sağlıyor. FreeBuds Pro'yu diğer hareketlerle de kontrol edebilirsiniz. Parmağınızı yukarı ve aşağı kaydırarak, akıllı telefona uzanmadan ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
Huawei FreeBuds Pro'yu piyasadaki diğer ürünlerden ayıran özellik akıllı dinamik aktif grültü engelleme. Yenilikçi özellik, kullanıcısına daha uygun bir dinleme deneyimi sağlamak için kulaklıkların çalışma modunu bulunulan ortam ve duruma göre otomatik ayarlıyor.
Her cihazda en iyi ses kalitesi
Huawei yenilikçi teknolojisi, her zaman her yerde en rahat dinleme deneyimini sağlıyor. Cihazınızı FreeBuds Pro ile eşleştirmenin en uygun yolunu seçin ve en sevdiğiniz müzik dünyasına dalın!
Sadece FreeBuds Pro değil, aynı zamanda FreeBuds 3, FreeBuds 3i de dahil olmak üzere tüm Huawei FreeBuds Serisi, iOS ve Android tüm işletim sistemleriyle uyumlu.
Daha fazlası için AI life uygulaması
Daha da kişiselleştirilmiş kontrollere ihtiyacınız varsa AI life uygulaması beklediğinizden fazlasını sunuyor.
Bir Android kullanıcısı olarak, AI Life Uygulamasını çeşitli şekillerde kolayca ve güvenli bir şekilde indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Uygulamayı hızlıca Huawei AppGallery'de bulabilirsiniz. Diğer çözümleri tercih ederseniz, akıllı telefon tarayıcısını da kullanabilir veya FreeBuds kulaklığınızın kutusunda basılı olan QR kodunu tarayabilirsiniz. Huawei FreeBuds Pro'nun tüm ana işlevleri, kulaklıkları iOS akıllı telefonla eşleştirerek de kullanılabiliyor.
Akıllı dinamik gürültü engelleme, 3 dinamik mod, farkındalık modu, cihazı basit hareketlerle kontrol etme yeteneği ve diğer birçok özellik ile Huawei FreeBuds Pro, kablosuz ses devrimini keşfetmenizi sağlıyor.
HUAWEI FreeBuds Pro, 1.499 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuldu.
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