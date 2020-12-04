Huawei FreeBuds Pro ile Android veya iOS Cihazlarınıza Kolayca Bağlanın

Dünyanın ilk akıllı dinamik gürültü engelleyici özelliğine sahip kulaklıkları olan Huawei FreeBuds Pro, Huawei ses cihazları evriminin zirve noktasını temsil ediyor. Tüm akıllı telefon işletim sistemlerinde en iyi ses kalitesini yaşayın.