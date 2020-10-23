Huawei Gelecek İçin Tohumlar Programı Açılış Töreni ile Başladı

Huawei'in küresel sosyal sorumluluk projesi Gelecek İçin Tohumlar'ın (Seeds For the Future 2020) Türkiye bölümü, pandemi nedeniyle bu sene, her yıl olduğu gibi Çin'de değil, uzaktan sınıf eğitimi şeklinde düzenleniyor. 5 günlük programı tamamlayan gençler tüm dünyada geçerli Huawei sertifikası almaya hak kazanacak. Programın çevrimiçi resmi açılış etkinliğine; Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Shi Ruilin, Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao, Huawei yöneticileri ve projeye dahil olan öğrenciler katıldı.
Büyükelçi Önen: Huawei'in gençlerimize bu imkanı sağlamasından mutluluk duyuyoruz
Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen konuşmasında, günümüzde Asya'nın yükselişine değindi. "21. yüzyıl "Asya Yüzyılı" olarak tanımlanabilir. Politikadan ekonomiye, kültürden diplomasiye, Asya'ya daha dikkatli bakmamız gerekiyor. Ülkelerimiz arası ilişkileri geliştirmek, özel sektörün ticari kapasitesini artırmak, akademik iş birliğini güçlendirmek ve toplumlarımız arasındaki etkileşimi artırmak için çalışıyoruz" şeklinde konuşan Pekin Büyükelçisi Önen, Çin denilince akla gelen ilk ismin Huawei olduğunu belirtti. Büyükelçi Önen; "Huawei'in Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge merkezinin İstanbul'da olmasından gurur duyuyoruz. 18 yıllık yatırım geçmişine sahip Türkiye, artık Huawei'in evidir" diyerek sözlerini tamamladı.
BTK Başkanı Karagözoğlu: Elbirliğiyle gençlerin dijital becerilerini geliştiriyoruz
Açılış törenine katılan öğrencilere hitap eden Karagözoğlu ise BTK'nın gençlere yönelik projeleriyle ilgili bilgi verdi. "Gençlerimizin dijital bilgi ve becerilerini geliştirmek için kurduğumuz eğitim platformu BTK Akademi aracılığıyla ücretsiz robotik kodlama, Phyton ve mobil uygulama geliştirme eğitimleri düzenliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz 1 Milyon Yazılım Geliştirici Eğitimi projesiyle de bu alanda kariyer düşüneneler için faydalı bir başlangıç ??noktasıyız" şeklinde konuşan Karagözoğlu; "Gelecek İçin Tohumlar, gençlerimize yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı sağlıyor. Programa seçilen gençlerimizi kutluyor, Huawei'ye, başarıyla yürüttüğü program için teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Shi Ruilin: İki ülkenin iş birliği artarak devam edecek
Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Shi Ruilin, törende Türkçe olarak yaptığı konuşmada; "Çin ile Türkiye köklü tarihi bir geçmişe sahip dost ülkelerdir. Ortak çabalar sonucunda her iki ülkenin dostluk ve iş birliği ilişkileri son yıllarda bir hayli gelişmiştir. Kuşak ve Yol Projesi gibi iki ülkenin yürüttüğü geleceğe yönelik projeler şimdiye kadar her iki topluma da pek çok fayda sağladı ve gelecekte de bu iş birlikleri devam edecektir. Gelecek İçin Tohumlar da bu anlamda önemli bir eğitim iş birliği projesidir. Bu yıl pandemi nedeniyle öğrencilerimiz Çin'e gidemeseler de gelecekte, üstün başarıları ile mutlaka bu imkana sahip olacaklardır. Projeye destek veren ve katılım gösteren herkese teşekkür ederim" dedi.
Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao: Bilgi teknolojileri dünyayı değiştiriyor
Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao da teknolojinin dönüştürücü gücünü vurguladı. "Beklenmedik bir şekilde gelişen COVID-19 salgını, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımızda ne denli önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı" diyen Zhao; "Gelecek İçin Tohumlar programına bugüne kadar 108 ülkeden 5.773 öğrenci katıldı. Bu yıl pandemi nedeniyle programı internete taşıyoruz ve iyi tarafından bakarsak bu vesileyle her zamankinden daha fazla öğrenciyi projeye dahil etme şansı yakaladık" şeklinde konuştu.
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