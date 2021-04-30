Huawei'den Gelen Son Rapor, İşlerin İyi Olmadığını Söylüyor

Huawei'nin, ABD ambargosu ile birlikte akıllı telefon pazarında yaşadığı zorluklar bilançosunu etkilemeye devam ediyor. Şirket, 2021'in ilk çeyreğinde gelirlerinin yüzde 16,5 düşüşle 152,2 milyar Yuan'a (16,9 milyar £) gerilediğini açıkladı.
Yine de şirketin ağ bölümü, Huawei'nin yasaklanmadığı ülkelerde, özellikle üç operatörün de agresif bir mücadele verdiği anavatanında 5G donanımı talebinden yararlanmaya devam ediyor.
Çin içi talep, Huawei'nin 2020'de gelirlerinin ve karlarının artmasına imkan tanıdı, ancak bunun uzun vadeli bir çözüm olmadığı görülebiliyor.
Tüketici ürünleri geliri, şirketin temel teknolojilere ve bileşenlere erişimini kısıtlayan ABD yaptırımları sebebiyle, birinci çeyrekte büyük düşüş görmüş durumda. Ayrıca Huawei, Honor iştirakini bir grup Çinli yatırımcıya satarak satış hacmini daha da azalttı.
Buna rağmen kar marjları 3,8 puan artarak yüzde 11,1 oldu. Huawei, bunun verimliliği artırma çabalarının yanı sıra patent gelirindeki artış sayesinde olduğunu söylüyor. Bu yılın başlarında şirket, patent portföyünün değerini en üst düzeye çıkarmaya çalıştığı için satılan her 5G akıllı telefon için telif ücreti talep etmeye başlayacağını söylemişti.
Huawei, ağ ve mobil pazarlardaki gelir kaybını telafi etmek için 5G yatırımlarını ikiye katlamayı ve tekliflerini çeşitlendirmeyi planlıyor. Yazılım geliştirme ve elektrikli araçlar, etki yaratabileceğine inandığı iki alan örneği olarak karşımıza çıkıyor.
Huawei'nin Dönüşümlü Yönetim Kurulu Başkanı Eric Xu, "2021 bizim için bir başka zorlu yıl olacak, ancak aynı zamanda gelecekteki geliştirme stratejimizin şekillenmeye başlayacağı yıl da olacak" diyor ve ekliyor: "Müşterilerimize ve ortaklarımıza süregelen güvenleri için teşekkür ederiz. Yolumuza hangi zorluklar çıkarsa çıksın, iş direncimizi korumaya devam edeceğiz. Sadece hayatta kalmak için değil, bunu sürdürülebilir bir şekilde yapacağız. Her zaman olduğu gibi, ihtiyaçlara odaklanmaya devam edeceğiz. Müşterilerimiz ve pratik iş değeri sunmaya devam ediyoruz."
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