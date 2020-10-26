HUAWEI GENTLE MONSTER Eyewear II Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

Eyewear II, GENTLE MONSTER'ın tasarımlarının cesur ve ilerici bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Hem klasik gözlük hem de güneş gözlüğü seçenekleri ile sunulan seri, dışarıya ses sızıntısını tamamen engelleyen akustik gizlilik özelliğine de sahip. Yarı-açık şekilde tasarlanan ultra ince hoparlörler, ses sızıntısını etkili bir şekilde ortadan kaldırırken yüksek tanımlı stereo ses performansı sunuyor. Güncellenen Akıllı Etkileşim işlevi ile Eyewear II serisi, yenilikçi bir akıllı giyilebilir teknoloji deneyimi ile birlikte, günlük yaşamı da kolaylaştırıyor.
Stil ve konfor bir arada
HUAWEI GENTLE MONSTER Eyewear II, konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor. Yenilikçi teknolojilerle donatılmış ince sap uçları daha hafif olmaları için plastik titanyumdan, çerçeve kenarındaki menteşeler ise titanyum elastikten üretildi ve yüzdeki sıkı kavrama hissini azaltmak için artırılmış tutma kuvveti ile güçlendirildi. Ayrıca ilk nesilde 12 derece olan kavisli kulaklık açısı, daha ergonomik bir kullanım amacıyla 20 dereceye yükseltildi.
Eyewear II, müzik dinlemek, oyun oynamak veya TV izlemek için en iyi ses deneyimini sunan daha büyük ancak daha ince hoparlörlere sahip. Ürün aynı zamanda lens yuvasının her iki tarafında, sesi doğrudan kullanıcının kulağına ileten, ses sızıntısını etkin bir şekilde azaltan ve daha net bir stereo dinleme sağlayan yarı-açık hoparlörlerle geliyor. Cihazın lens yuvaları, çok yönlü ses dalgalarını dengeleyebilen ve ses sızıntısını azaltacak bir şekilde tasarlandı. Eyewear II, uyarlanabilir ses teknolojisi ile birlikte, ortama bağlı olarak sesi otomatik olarak azaltabiliyor, bu da kullanıcının, sesleri en sağlıklı şekilde algılamasını sağlıyor.
Akıllı ses, akıllı etkileşim
Eyewear II, güncellenmiş akıllı hareket kontrolü desteğine de sahip. Eşleştirme için, kullanıcıların yalnızca sol şakak üzerine gelen kısma hafifçe iki parmağı ile dokunması yeterli. Ses asistanı da aynı bölgeye çift tıklamayla kolayca etkinleştirilebilir. Eyewear II ayrıca kaydırma hareketlerini de destekliyor. Bir sonraki / önceki şarkıyı çalmak veya ses seviyesini ayarlamak için, kullanıcıların telefonlarına dokunmadan, sadece kaydırarak kontrol sağlamaları mümkün.
Çok sayıda gelişmiş sensörle donatılmış olan Eyewear II, hareket duyarlılığı ile müzik çalma esnasında kullanıcının gözlüğü çıkardığını algılar, üç dakika içinde tekrar takarsa kaldığı yerden çalmaya devam eder. Kullanıcı Eyewear II'yi bir süre bir kenara bırakıp tekrar taktıktan sonra, akıllı telefon ekranında bir pencere açılır, böylece kullanıcı Eyewear II'nin pil seviyesini bir bakışta kontrol edebilir. Bu pencereye dokunarak, daha fazla ayrıntı için cihazın ayarlarına da hızlıca ulaşabilir.
Eyewear II, kesintisiz kullanım için son derece güçlü bir bataryayla geliyor. Tek şarjla 5 saat boyunca sürekli müzik çalabilen Eyewear II, NFC temassız iletişim desteği ve kablosuz hızlı şarj teknolojisine de sahip.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın