HUAWEI GENTLE MONSTER Eyewear II Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

HUAWEI, "GENTLE MONSTER Eyewear II" serisi yeni nesil akıllı gözlüklerini resmi olarak tanıttı. Teknolojinin modayla kusursuz bir şekilde entegre olduğu HUAWEI'nin ikinci nesil akıllı gözlükleri, daha konforlu bir kullanım eşliğinde çok sayıda akıllı işlevi de beraberinde getiriyor.