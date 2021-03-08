Huawei, Gmail'e Rakip Olacak Yeni E-Posta Hizmeti İçin Kolları Sıvadı

Android için Google uygulamalarını kullanamayan Huawei, haritalar ve galeri uygulamalarından sonra, şimdi de Gmail'e rakip olacak yeni bir e-posta uygulaması geliştiriyor.