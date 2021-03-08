Huawei, Gmail'e Rakip Olacak Yeni E-Posta Hizmeti İçin Kolları Sıvadı

Çinli akıllı telefon devi Huawei'nin, Android içerisinde bulunan denklerine rakip olabilecek bir yazılım seti geliştirme çabasının bir parçası olarak, yeni bir e-posta hizmetini test ettiği söyleniyor.
Huawei'ye karşı ABD tarafından uygulanan yaptırımlar, firmanın kendi alternatif mobil ekosistemini kurması için mükemmel bir sebep oldu. Tabii ki firmanın kendi mobil işletim sistemi Harmony OS'un çevresine kurulacak bu ekosistemin Android ekosistemi ile rekabet edebilecek kadar kapsamlı ve kullanışlı olması gerekiyor.
Bildirilene göre Huawei, şu anda kayıt almaya başlamış durumda ve Petal Mail adı verilen e-posta hizmeti için geri bildirim isteğinde bulunuyor.
Petal Mail, Huawei'nin hızla büyüyen yazılım ve hizmet seçeneklerinin sadece en sonuncusu. ABD ticaret yaptırımları, akıllı telefon devinin kullanıcılarına tam Android deneyimini sunmasını engelledi. Rakiplerine karşı bu büyük dezavantajdan kurtulmak için de firma, Android uygulamaları yerine kendi üretimi denklerini sunmaya başladı.
Firma şimdiden Google Mobil Hizmetler'in yerini alacak hizmetini (Huawei Mobil Hizmetler) sundu ve PlayStore (AppGallery) ve Google Maps (Petal Maps) için de alternatifler sundu. Ayrıca firma, Petal ön adını taşıyan bazı diğer markalar için de başvuru yaptı.
Petal Mail hakkında henüz çok fazla bilgi yok ancak hizmetin henüz erken aşamalarda olduğu görülebiliyor...
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