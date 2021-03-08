Razer Anzu Akıllı Gözlükleri Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

Razer, evde veya dışarıda çalışırken düşük gecikmeli sürükleyici Bluetooth ses sağlayan ve gözlerinizi zararlı ışıktan koruyan yeni ve çok yönlü, akıllı gözlükleri piyasaya sürdü.