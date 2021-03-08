Razer Anzu Akıllı Gözlükleri Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

Razer, evde veya dışarıda çalışırken düşük gecikmeli sürükleyici Bluetooth ses sağlayan ve gözlerinizi zararlı ışıktan koruyan yeni ve çok yönlü, akıllı gözlükleri piyasaya sürdü.

Razer, Akıllı Gözlüklerini Tanıttı!

Oyuncular için önde gelen küresel yaşam tarzı markası Razer, ilk gözlük ürünü olan Razer Anzu Akıllı Gözlükleri duyurdu. Razer Anzu, benzersiz bir giyilebilir cihaz için %35 mavi ışık filtreleme lensleri, %99 UVA/UVB koruyucu polarize güneş gözlükleriyle hem gözleriniz için değerli bir koruma sağlıyor, hem de dokunmatik kontroller ve açık kulak ses özelliği ile tarzınıza tarz katıyor. Razer Anzu, evden çalışma deneyimini sorunsuz bir şekilde geliştirir ve dijital eğlenceyi veya açık hava etkinliklerini tarzınızı göstermek için farklı fırsatlar haline getirir.

Açık kulak kablosuz ses ve Razer'in düşük gecikmeli Bluetooth teknolojisinin kullanımı, tüketicilere iş-oyun yaşam tarzlarının keyfini çıkarmaları için daha fazla atmosfer ve rahatlık sunar. 48 gramdan daha hafif, ergonomik tasarım; özellikle evden çalışma seansları sırasında uzun süreli kullanım için rahat bir uyum sağlar. Razer Anzu, saklamayı kolaylaştıran dayanıklı ve esnek çerçeve menteşelerini süsleyen iki farklı boyutta, şık dikdörtgen veya yuvarlak çerçeve tasarımlarında satışa sunulacak.

Razer Satış ve Pazarlama Müdürü John Moore, "Razer Anzu giyilebilir kategorisini gerek rahatlık ve mavi ışık gerekse UV koruması açısından modernize ediyor" dedi. "Anzu ile Razer, göz korumasının, eller serbest iletişimi ve akıllı özellikleri evden çalışan insan sayısının arttığı bir zamanda pazara giriyor."

Gözlerinizi şık bir şekilde koruyun

Tüketiciler hem iş hem de eğlence için mobil cihazları, dizüstü bilgisayarları ve bilgisayar ekranları karşısında sayısız saatler harcıyor ve bu da onların gözlerini mavi ışığa maruz bırakıyor. Razer Anzu, dijital cihazların ve güneşin zararlı ışığını filtreleyen ve şık akıllı gözlüklerde çokca ihtiyaç duyulan bir koruma unsurunu ekleyen hepsi bir arada bir çözümdür. Sınıfının en iyisi paket, ekran parlamasından korunmak için önceden yüklenmiş %35 mavi ışık filtreleme lensleriyle tamamlanır ve dijital göz yorgunluğunu azaltır. Böylece eğlence veya çalışmanın tadını çıkarırken gözlerinizin dinç ve odaklanmış hissetmesini sağlar. Dış mekan etkinlikleri için, gözleri UVA/UVB ışınlarının %99'undan korumak için perakende paketine yedek polarize lensler dahil edilmiştir.

Razer, Razer Anzu satın alan düzeltici gözlük müşterileri için reçeteli camlarda %15 indirim yapan Lensabl ile ortaklık yapmaktan da heyecan duyuyor. Lensabl, sınıfının en iyisi gözlük camı değiştirme hizmeti sunan tüm göz bakımı ürünleri için tek adresli çevrimiçi mağazadır. Çevrimiçi görme testi seçenekleri, müşterilerin gözlük reçetelerini   adresinden bir bilgisayar veya akıllı telefon aracılığıyla satın almalarına, yenilemelerine ve uzatmalarına olanak tanır.

Düşük gecikmeli, açık kulak sese sahip modern ve ketum gözlük

Özelleştirilmiş Bluetooth 5.1 bağlantısı, ses gecikmesi veya atlamadan oluşan herhangi bir kesinti olmadan kendinizi kaptırmanıza olanak tanıyan pürüzsüz, takılmasız ses için endüstri lideri 60ms gecikme sağlar. Anzu çerçevesine yerleştirilmiş gizli, çok yönlü mikrofon ve hoparlörler, nerede olursanız olun neredeyse fark edilmesi imkânsız, kullanışlı bir eller serbest iletişim sağlar.

Tek bir şarjla 5 saatten fazla pil ömrü ile Razer Anzu, uzun çalışma veya oyun seans kullanımlarını desteklemek için gün boyunca size güç verecek pil ömrüne sahiptir. Katlandığında ve kullanılmadığında, yaklaşık iki haftalık bekleme süresine ulaşmak için cihaz otomatik kapatılarak güç tasarrufu sağlanır.

Gerçek akıllı özellikler

Rahat ve sezgisel akıllı kontroller için, Anzu'nun çerçevesinin yan tarafındaki dokunmatik ara yüz ile; müzik parçalarını değiştirebilir, medyayı oynatıp duraklatabilir, konferans aramalarını yönetebilir ve akıllı telefonun sesli yardımcısını etkinleştirebilirsiniz. Razer Anzu'nun kullanıcı dostu cihaz deneyimi; EQ ayarlamaları (varsayılan, gelişmiş netlik veya tiz yükseltme), gecikme ayarları, pil durumu ve ürün yazılımı güncellemeleri sunan mevcut Android ve iOS uygulamalarına kadar uzanır.

Farklı boyut ve stillerde mevcut olan Razer Anzu, su sıçramasından korunmak için suya dayanıklı IPX4 sertifikasına sahiptir. Bu nedenle egzersiz yaparken terleme, talihsiz sıvı dökülmeleri veya yağışlı hava koşulları sorun olmayacaktır. Ürün ambalajı; %35 mavi ışık filtreleme lensleri önceden takılmış Anzu Akıllı Gözlükler, %99 UVA/UVB koruyucu polarize güneş gözlüğü yedek lensleri, USB-A şarj kablosu, temizlik bezi ile çerçeveleri ve ek lensleri saklamak için bir taşıma çantası içerir.

RAZER ANZU Özellikleri

Lensler

%35 mavi ışık filtreleme%99 UVA/UVB polarize güneş gözlüğü

Kulaklıklar 

  • Sürücüler: 16 mm 
  • Yaklaşık ağırlık: 43-48gr

Mikrofon 

  • Alış şekli: Çok yönlü 

 Dokunmatik kontroller 

  • Müzik Kontrolleri: Oynat, duraklat, atla, önceki 
  • Çağrı Kontrolleri: Cevaplama, reddetme, değiştirme, sonlandırma 
  • Genel: Eşleştirme, güç verme, oyun modunu etkinleştirme ve akıllı telefon sanal asistanı 

Batarya 

  • Pil ömrü: 5 saatten fazla* 

*Kullanıma göre değişiklik gösterebilir 

Uyumluluk  

  • Bluetooth ses özelliğine sahip cihazlar 
  • Android ve iOS cihazlar için mevcut akıllı telefon uygulaması

FİYAT VE SATIŞA ÇIKIŞ

Razer Anzu: 199.99$/209.99€

Razer Anzu Yedek Güneş Gözlüğü Lensleri: 29.99$/ 34.99€

Razer.com: 4 Mart 2021

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