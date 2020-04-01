Postadan, Kargodan, Poşetten Coronavirüs Bulaşır mı?

Günümüzde belki de en çok merak edilen soruların arasında, Coronavirüs'ün paketler veya kolilerle, posta kutusunda, kargo ile gelen gönderilerde ya da akıllı telefonunuzda bekleyerek size bulaşıp bulaşamayacağı yer alıyordur. Her ne kadar bu soruları direkt olarak cevaplayan bir araştırma yapılmamış olsa da, yeni Coronavirüsü SARS-CoV-2'nin hangi yüzeyde ne kadar yaşayabildiğine yönelik çeşitli araştırmalar bulunuyor. Konu hakkındaki en kesin araştırmalardan biri de geçtiğimiz hafta The New England Journal of Medicine tarafından yayımlandı ve bu araştırma, genel olarak konu hakkındaki diğer araştırmalar ile tutarlı gözüküyor.
Bilim insanları SARS-CoV-2'nin ve 2000'lerin başındaki SARS salgınından sorumlu olan diğer benzer virüslerin havada ve günlük ev ve hastane ortamlarında, oda sıcaklığında (yaklaşık 21-23 santigrat derece) hangi yüzeyde ne kadar uzun süre görülebilir olduğunu inceliyorlar. Bu malzemelerin arasında plastik, paslanmaz çelik, bakır ve karton bulunuyor ve virüsün aerosol (küçük parçacıklar) olarak havada ne kadar asılı kalabileceği de inceleniyor.
Ekip, öncelikle virüsün, bakır üzerinde dört saat boyunca görülür olduğunu buldu. Bu süre karton için 24 saat, plastik ve paslanmaz çelik için ise iki ve üç gün arasıydı.
Araştırmanın ortak yazarı ve UCLA ekoloji ve evrimsel biyoloji profesörü James Lloyd-Smith, eğer kısa bir süre önce bir başkasının dokunduğu bu cisimlerden birine dokunursanız, bunlarda virüsün olabileceğini ve ellerinizi yıkamayı unutmamanız gerektiğini belirtiyor.
Yani, en azından teorik olarak, Coronavirüs bir karton kutu üzerinde yaklaşık bir gün veya plastik bir akıllı telefon kabı üzerinde birkaç gün durabiliyor.
Ancak buradaki bazı noktalarda belirtilmesi gereken ayrıntılar bulunuyor. Öncelikle bu virüslerin kuru malzeme üzerinde üç gün boyunca durduktan sonra ne kadar bulaşıcı oldukları bilinmiyor. Bir diğer nokta ise virüslerin yüzeylerdeki ömrünün öncelikle sıcaklık olmak üzere bazı etkenlere bağlı olması. Eğer virüs soğuk bir posta kutusunda gece boyunca durduysa ya da sıcak verandada bütün gün beklediyse, oda sıcaklığına göre yaşaması daha zor oluyor.
Bununla beraber aldığınız paketlerin nerede durduğunu veya getiren kişinin durumunu bilmeniz de pek mümkün değil. Bu yüzden alabileceğiniz en iyi önlem, paketiniz ulaşır ulaşmaz dikkatli bir şekilde açmak ve başka hiçbir şeye dokunmadan önce ellerinizi iyice yıkamak olacaktır. Telefonunuz söz konusu olduğunda da mümkün olduğunca eliniz temizken kullanmaya çalışmanız büyük önem taşıyor. Tabii ki bu her zaman mümkün olmadığı için, belirli aralıklarla cihazınıza zarar vermeden ve garantisini bozmadan alkollü bezler ve benzerleri ile silebilirsiniz.
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