Huawei, Honor Markasından Sonra Bir Bölümünü Daha Satıyor!

Huawei'nin, ABD hükümetinin şirketi kara listeye almasının ardından Intel'den işlemci almakta zorluklarla karşılaştığı bir gerçek. Bu da, şirketin sunucu işini satmak için görüşmelere başladığına dair iddiaların gerçek olma ihtimalini güçlendiriyor.
Konuyla ilgili "isimsiz" kişilerle konuşan Bloomberg tarafından bildirildiği üzere, Shenzen merkezli şirket, x86 sunucu işini en az bir devlet destekli alıcı içeren bir şirketler konsorsiyumuna satma fikrini ciddi ciddi düşünüyor. Muhtemel anlaşmanın kesin değeri hala bilinmemekle birlikte, son aylarda hem hükümetten hem de özel sektörden birkaç potansiyel alıcının ortaya çıkmasıyla muhtemelen milyarlarca yuan değerinde olacağı tahmin edilebilir.
Şu anda şirketin, tüketici elektroniği üreticisi Huaqin Technology ve diğerlerinin ayrı ayrı mı yoksa bir konsorsiyumun parçası olarak mı teklif verdiği henüz belli değil. Geçen yıl Huawei, Honor akıllı telefon markasını da Shenzhen hükümeti tarafından yönetilen bir konsorsiyuma satmak zorunda kalmıştı.
Huawei, yakın geçmişte akıllı telefon pazarında önemli bir oyuncuyken, Samsung'a ve hatta Apple'a kafa tutarken, Trump yönetiminin şirkete karşı bir kampanya yürüttüğü 2018'de her şey değişti. Eski ABD başkanı, Huawei'nin çiplerini ülkenin telekomünikasyon ağlarında kullanmanın oluşturduğu ulusal güvenlik riskini vurgulamış, pek çok ülke de buna katılmıştı. Bu aynı zamanda Qualcomm gibi ABD şirketlerinin Huawei'ye 5G akıllı telefonlarda kullanılanlar da dahil olmak üzere bir dizi bileşen tedarik etmesinin yasaklanmasına neden oldu.
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