Huawei İçin Korkutan 2021 Tahmini: İlk 6'ya Bile Giremeyebilir!

Piyasa analiz firması TrendForce'un Huawei için yayınladığı 2021 tahminleri, Çinli firma için hiç de iç açıcı görünmüyor: "İlk 6'ya bile giremeyebilir."