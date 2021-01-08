Huawei İçin Korkutan 2021 Tahmini: İlk 6'ya Bile Giremeyebilir!

TrendForce'un yeni raporuna göre Huawei, 2021 yılında en büyük altı akıllı telefon üreticisi listesinde kendine yer bulamayabilir. Bu durum, temel olarak iki farklı sebebe dayandırılıyor: Huawei'ye karşı uygulanan ABD sınırlamaları ve Koronavirüs salgını. Huawei'nin üçüncülük konumundan yedinciliğe gerilemesi beklenirken, altıncı sıraya Çinli üretici Transsion'un geleceği tahmin ediliyor.
Geçtiğimiz yıl Huawei, iki sorunla karşılaşmış olsa da, akıllı telefon pazarının geri kalanı da zor bir dönem geçiriyordu. Verilere göre geçtiğimiz yıl "sadece" 1,25 milyar akıllı telefon ünitesi üretildi ve bu da, analiz firmasının söylediğine göre yeni bir rekor olarak, yıl bazında %11'lik düşüş anlamına geliyor. 2021 yılında firmaların toparlanması bekleniyor ancak ABD ambargosu devam ettiği için Huawei'nin gerilemesinin süreceği tahmin ediliyor. Ayrıca kısa bir süre önce satılmış olan Honor markasının satışlarının da kaybedilmesinin, firmaya yardımcı olmayacağı kesin.
2020 yılında Samsung 263 milyon ünite ile en büyük üreticiydi ancak 5G pazar payının sadece %11'ine sahipti. Apple ise 199 milyon ünite ile en büyük ikinci üretim hacmine sahip olurken, %31 ile 5G pazarında en büyük paya sahip olan isim oldu. Huawei, %30 ile 5G Pazar payı anlamında ikinci sırada yer alıyordu.
2021 yılında ise Apple'ın 5G pazarında %35'e çıkarak farkı açması ve OPPO'nun sadece %14 ile ikinciliğe yerleşmesi bekleniyor. Huawei'nin ise üretim hacminin 170 milyon üniteden 45 milyon üniteye gerilemesi ve 5G pazar payının %30'dan sadece %8'e gerilemesi bekleniyor.
Her ne kadar TrendForce elinden gelen en iyi tahminleri yapıyor olsa da, bunların sadece tahmin olduğu ve yıl içerisindeki şartlara göre değişebileceği unutulmamalı. ABD'de bu ay Joe Biden'in göreve gelmesi bekleniyor ve bu da Trump yönetiminin Çin ve Huawei'ye karşı sürdürdüğü politikada değişim yaşanabileceği anlamına geliyor. Küresel salgın konusunda ise her şeyin olması mümkün. Virüs daha da kolay bulaşan veya daha ölümcül bir biçime de mutasyon geçirebilir, aşılarda stok sıkıntısı da yaşanabilir ve daha fazla ülke sokağa çıkma yasağı ve kapama kararları alabilir. Ya da virüs daha az zararlı hale gelecek bir mutasyon geçirebilir.
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