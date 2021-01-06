Xiaomi Mi 10i 5G Tanıtıldı: İşte Mi 10i 5G Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, orta - üst segment aralığında konumlandırdığı yeni akıllı telefonu Mi 10i 5G'yi resmi olarak tanıttı. Snapdragon 750G yonga seti ile gelen telefon, adından da anlaşılabileceği gibi 5G desteğine sahip.
Depolama ve bellek büyüklükleri, 3 farklı seçenek olarak sunuluyor: 6GB RAM / 64GB depolama alanı, 6GB RAM / 128GB depolama alanı ve 8GB RAM / 128GB depolama alanı.
Mi 10i 5G'nin IPS LCD ekranı 6.67 inç büyüklüğünde ve üst kısmında küçük bir kamera deliği bulunuyor. FHD+ çözünürlük sunan ekran, aynı zamanda 120Hz tazeleme hızına da sahip. Xiaomi, HDR10+ desteğine de sahip olan ekranı Gorilla Glass 5 ile koruyor. Telefonun arka kısmı da cam ve bu kısım da Gorilla Glass 5 ile korunuyor.
4.820mAh'lık batarya, 33W hızlı şarj desteğine sahip. Açıklanana göre telefon, 0'dan yüzde 70 seviyeye şarj için 30 dakikaya ihtiyaç duyuyor. Tam şarj ise, 1 saatin altında tamamlanıyor.
Çift hoparlöre sahip olan telefonun ön kamerası 16 megapiksel çözünürlük sunuyor. Arkada ise 4'lü kamera sistemi bulunuyor: 109 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra-geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik.
Xiaomi Mi10i 5G'nin başlangıç fiyatı 250 Euro seviyesinde. Satışa çıkış tarihi ise 8 Ocak 2021.
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