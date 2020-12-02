Huawei Patronundan İlginç İtiraf: "Honor, Huawei'ye Rakip Olabilir"

Huawei patronu Ren Zhengfei Honor'ın satışıyla Honor'ın önemli bir rakip olacağını söylüyor ve ekliyor: "Honor, Huawei için önemli bir rakip olabilir."

  • Ercan Uğurlu
Huawei patronundan Honor satışına ilişkin açıklama

Huawei, 17 Kasım'da alt markalarından Honor'ı, Shenzhen Energy ve Suning.com da dahil olmak üzere 30'dan fazla yerel şehir destekli şirketten oluşan Çinli bir konsorsiyuma sattığını duyurmuştu. Bu satışın arkasındaki nedenler sıralanabilir ancak bu satıştan Honor'ın faydalanacağı aşikar, zira marka böylece Huawei ve ABD savaşından etkilenmeyecek. Huawei, daha önce yaptığı bir açıklamada bu duruma değinerek, bu hamlenin Honor'ın endüstri zincirinde hayatta kalmasını sağlamak adına yapıldığını söylemişti. Konuyla ilgili bir açıklama da Huawei'nin tepe isminden geldi.

Huawei CEO'su ve Kurucusu Ren Zhengfei, gerçekleşen satıştan Honor'ın başarıyla çıkacağını söylerken, satışın her 2 taraf için de iyi olacağının altını çizdi.

ABD ile olan mücadelede Honor'ın üretimlerine çok hızlı şekilde devam edeceğini de söyleyen Ren Zhengfei, ilginç bir şekilde, Honor'ın Huawei karşısında önemli bir rakip haline gelmesi tehlikesini oluştuğunu da itiraf ediyor.

Ren Zhengfei, öte yandan böylece Çin üretiminin özellikle akıllı telefon alanında globalde önemli bir pazar payı elde edeceği konusunda da umutlu görünüyor.

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