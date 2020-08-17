Yerli ve Milli Uygulama Donut Language Game İngilizce Öğretiyor

Üç ODTÜ'lü tarafından geliştirilen ve yine ODTÜ'nün kurumsal desteğini sunduğu İngilizce dil gelişimine yardımcı olan mobil uygulama Donut Language Game, sahip olduğu 7 farklı özellik ile dünyadaki ilk ve tek, %100 yerli ve milli uygulama. 2 yıl süreyle 3 bin kişilik İngilizce öğrenen grubun izlenmesiyle geliştirilen yazılım, Türkler'in dil öğrenme becerisine göre özel olarak hazırlandı.
Ar-Ge aşamasında Türkler'in İngilizce öğrenme esnasında sıklıkla yaptıkları hatalar, en zorlandıkları alanlar, telaffuz ve gramerde güçlük yaşadıkları belli başlı konular ve nedenleri irdelendi. Bulgular yapay zeka üzerinde kodlandı.
Donut'a özel eğitim sistemiyle entegre edildi ve ortaya son derece sabırlı, hiç hata yapmayan, her soruya anında cevap veren, her zaman her yerde öğrencisinin yanında olan ve onu çok iyi tanıyan üstelik oyun oynamayı seven eğlenceli ve keyifli bir İngilizce öğretmeni çıktı. Ayrıca kişiye özel koçluk görevi de üstlenen bu öğretmenden İngilizce'yi geliştirmeye çalışmak, yıllarca kurslara ve özel derslere yapılan yatırımdan çok daha uygun.
İnsan beyninin çalışma sistemiyle eşdeğer, 10 farklı yapay zeka
Donut Language Game'in sahip olduğu 7 özellik onu dünyadaki ilk ve tek mobil uygulama yapıyor. Donut, İngilizce kelime, dilbilgisi ve telaffuz hatalarını otomatik ve güvenilir bir şekilde analiz eden ve puanlayabilen bir yapay zekaya sahip. Kullanım süresi ve tekrar kısıtlaması yok. Her tekrarda başarı puanı hesaplıyor ve hatta uygulamayı kullanan diğer kişiler arasında durumunuza ilişkin kıyaslama yapmanı imkanı sunuyor. Uygulamada arka planda çalışan ve sisteme entegre edilmiş, insan beyninin çalışma sistemiyle eş değer 10 farklı yapay zeka sistemi bulunuyor. Herkesin kolayca kullanabileceği uygulama, günlük İngilizce'sini geliştirme ihtiyacı duyanlardan, TOFEL ve IELTS gibi zorlu sınavlara hazırlanan profesyonellere kadar her seviyeye uygun hazırlandı. Türkler'in İngilizce öğrenme becerisi, sıkça yaptığı hatalar ve dil yapısı gözetilerek geliştirilen uygulama aynı zamanda oyunlaştıran bir eğitim sistemine sahip.
Yeni tip dil öğrenme teorisi uygulanıyor
Donut'ın eğitim sistemi; Öğrenme Teorisi + Beceri Geliştirme Yönteminden oluşuyor. 'Geleneksel Dil Öğrenme Teorisi'nde okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere 4 temel öğe bulunurken, 'Yeni Tip Dil Öğrenme Teorisi'nde gramer, telaffuz ve kelime bilgisi olarak 3 ana öğe bulunuyor. Donut, bu 3 ana öğeyi içinde bulunduran tek mobil uygulama.
Amaç, dil öğrenmede fırsat eşitliği sunmak
ODTÜ'lü 3 girişimci; Yabancı Dilller Meslek Yüksekokulu Modern Diller Bölümü Öğretim Üyesi, Dilbilimci Jason Steinberg, Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi, yazılımcı Orçun Çevrim ve Sosyoloji Bölümü mezunu Başak Temel tarafından hayata geçirilen Donut'ın en büyük amacı; yıllardır süre gelen İngilizce öğrenme problemine artık bir son vermek. İngilizce öğrenmenin maliyetli, zaman ve emek isteyen bir süreç olduğunu belirten Donut Language Game CEO'su Steinberg, "Kimi için İngilizce eğitime ulaşmak çok kolay ve sıradanken, kimileri için bu çok uzak bir hayal. Bizim misyonumuz İngilizce öğrenmede yaşanan bu "fırsat eşitsizliğini azaltmak". İngilizceyi kolay, pratik ve daha ulaşılabilir imkanlarla her yaştan ve seviyeden kişiye doğru bir şekilde öğretebilmek" dedi.
Sonraki durak Pakistan olacak
Kısa sürede 12 bin kullanıcıya ulaştıklarını belirten Donut Language CVO'su Başak Temel, "Donut şu anda ücretsiz olarak Google Play Store'da ve çok yakında IOS'ta olacak. Ülkemizden sonra Pakistan, Güney Amerika, Afrika ve Türki Cumhuriyetler'de de olmayı hedefliyoruz. Uzun vadede ana dili İngilizce olmayan herkese ulaşabilmek istiyoruz. Amacımız kişisel gelişime destek olmak kadar kurumların da gelişimine katkıda bulunmak. Teknolojinin kendi içinde bir amaç değil bir araç olduğuna inanıyoruz. Teknolojiyi, sosyal ve ekonomik açıdan yaşam kalitemizi arttırmak için kullanılmalıyız. Donut bu nedenle aynı zamanda bir sosyal girişim projesidir. Biz insanların kişisel gelişimine, kendisine yatırım yapmasına, farklı kültürler ile sosyalleşmesine, öğrenmesine, ticaretini ve iş alanlarını zenginleştirmesine yardımcı oluyoruz. Pandemi boyunca mobil uygulamalara ve online eğitimlere artan ilginin asıl sebebi de bu. Vaktimiz ve imkanlarımız olduğunda ilk fırsatta kendimize yatırım yapmak istiyoruz. Donut da işte bu fırsatı insanların ayağına kadar getiriyor" dedi.
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