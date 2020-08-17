Yerli ve Milli Uygulama Donut Language Game İngilizce Öğretiyor

İngilizce dil gelişimine yönelik geliştirilen mobil uygulama Donut Language Game, sahip olduğu teknoloji ile dünyadaki ilk ve tek, yerli ve milli yazılım olma özelliğini taşıyor.